Julián Weich se casó en secreto y sorprendió a todos los invitados: "Pensamos que era un simple cumpleaños"

Este viernes 11 de septiembre se convirtió en una fecha de lo más especial para Julián Weich y su pareja, Jennifer, quienes dieron un importante paso en su relación al unirse en matrimonio. Fieles a su estilo discreto y alejados de la exposición mediática, el conductor y su novia mexicana optaron por celebrar su boda en secreto y sorprendieron a todos sus invitados, que llegaron al lugar convencidos de que asistirían a un cumpleaños. Sin embargo, detrás de aquella pequeña “mentira piadosa” se escondía una celebración muy especial.

La historia de amor de Julián Weich y su esposa Jenifer

La historia de amor entre Julián Weich y Jennifer, una emprendedora de bajo perfil de origen mexicana y 18 años menor que él, comenzó de manera inesperada y casual en 2019, y tuvo un primer encuentro que, en aquel momento, no anticipaba la relación que construirían años después. El conductor había sido convocado para conducir un evento en el que ella trabajaba para una petrolera. Aunque conversaron y se conocieron en dicha oportunidad, su noviazgo se concretó tiempo después. Meses más tarde de aquel flechazo, retomaron el contacto y comenzaron a intercambiar mensajes a través de Instagram, hasta que decidieron volver a verse.

Julián Weich | Instagram

A partir de ese reencuentro, la relación avanzó rápidamente y ambos comenzaron a compartir cada vez más momentos de su vida diaria. En enero de 2024, el actor contó que ya llevaba cinco años junto a Jennifer y que habían elegido convivir sin necesidad de formalizar su relación ante la ley. “Vivimos juntos, aunque sin papeles”, explicó entonces el conductor en una entrevista que concedió para La Nación, dejando en claro que para ambos la convivencia era parte de un proyecto compartido que habían construido con el paso del tiempo.

La pareja llegó así a este viernes 11 de septiembre con una relación consolidada y una decisión que marcaría una nueva etapa. En agosto de este año, Julián volvió a recordar aquellos primeros pasos y resumió la evolución de aquel encuentro que terminó transformándose en una historia de amor. “Nos vimos una vez y no nos separamos nunca más”, expresó en diálogo con Infobae.

Jennifer, esposa de Julián Weich | Instagram

Así fue el casamiento de Julián Weich y Jennifer

Esta tarde, los usuarios de redes sociales se mostraron sorprendidos al enterarse de la noticia de que Julián Weich se había casado en secreto con Jenn, su novia de hace siete años. A través de la cuenta personal de Instagram del emprendedor gastronómico, Asato San, se pudo observar el momento del brindis luego de que el flamante matrimonio haya dado el ¡Sí, quiero!

Julián Weich y Jennifer sorprendieron a los invitados | Instagram

A través de una foto en la que se los ve sonrientes y junto al acta matrimonial del libro del Registro Civil, el matrimonio reveló la particular manera que eligieron para contraer matrimonio y mantener la sorpresa hasta el último momento. “Fuimos inocentemente pensando que era un simple cumpleaños, llegamos un poquito tarde (¡cuándo no!) y nos encontramos con la jueza casándolos en vivo y en directo”, comenzó diciendo el empresario. Acto seguido, añadió: “No entendíamos nada, quedamos en shock total, pero qué hermosa locura. Un momento increíble, rodeados de gente hermosa y pura buena vibra”. Finalmente, cerró su mensaje con buenos deseos para esta nueva etapa que comienzan: ​¡Muchísimas felicidades para Julián y Jenn! Que sean extraordinariamente felices. Gracias por hacernos parte de este momento”.

Una vez finalizada la ceremonia, los tortolitos y sus invitados compartieron un menú especialmente pensado para degustar en esta fecha tan emotiva. La propuesta gastronómica estuvo a cargo de Tomate, con una carta desarrollada por el chef Facundo Berti y una barra dirigida por el bar manager Agustín Giuliani.

La sede de Palermo Soho cerró sus puertas a las 18 horas especialmente para preservar la intimidad de la celebración y garantizar la privacidad de los recién casados y sus invitados. Para la ocasión, se sirvió un menú especial inspirado en la cocina de estación con influencias mediterráneas que caracteriza al restaurante, con unos ñoquis de batata como plato principal y una selección de preparaciones pensadas especialmente para acompañar el festejo.

Julián Weich y su esposa Jenn | Instagram

Cabe destacar que, esta reunión íntima y totalmente secreta contó con la presencia de los familiares y amigos más cercanos de Julián Weich y Jennifer, quienes acompañaron a los recién casados en este momento tan especial. Entre los invitados estuvo Momo, uno de los hijos del conductor que vive en Córdoba, quien además sorprendió con un cambio de look especialmente pensado para jornada. De esta manera, el conductor y la empresaria dieron inicio a un nuevo capítulo en su historia de amor.