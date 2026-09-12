Paso a paso: los 5 ejercicios de Tini Stoessel para una rutina completa en el gimnasio

Tini Stoessel volvió a mostrar parte de su día a día en las redes sociales. En medio de su gira por México y Costa Rica, la cantante compartió un video con distintos momentos de su recorrido y dejó ver también parte de su rutina de entrenamiento.

Las imágenes fueron publicadas mientras la artista atraviesa un momento de alta exposición por la disputa familiar relacionada con los derechos de su show y su fortuna. Sin embargo, en sus redes sociales también mostró escenas más cotidianas vinculadas con sus compromisos profesionales y su preparación física.

Tini Stoessel sorprendió a los fanáticos al mostrar su exigente rutina de entrenamiento.

A través del video, la artista dejó ver algunos de los ejercicios que realiza en el gimnasio. Su rutina combina movimientos para brazos, hombros, abdomen, piernas y espalda, con ejercicios de fuerza que pueden adaptarse a distintos niveles de entrenamiento.

Así es la rutina fitness de Tini Stoessel

El entrenamiento de Tini Stoessel incluye diferentes ejercicios de fuerza que permiten trabajar distintos grupos musculares. Entre mancuernas, banco, colchoneta y máquinas, la cantante apuesta por una rutina variada.

Curl de bíceps con mancuernas

Uno de los ejercicios que aparece en el entrenamiento de Tini es el curl de bíceps con mancuernas, un movimiento que concentra el trabajo en los brazos. Puede realizarse de pie o sentado, con una mancuerna en cada mano. El movimiento consiste en flexionar los codos para acercar las pesas hacia los hombros y luego volver lentamente a la posición inicial. El ejercicio trabaja principalmente el bíceps y permite regular la carga según el nivel de cada persona.

Tini Stoessel mostró su rutina fitness en las redes sociales.

Flexiones abdominales en el suelo

Para trabajar la zona media, Tini realiza flexiones abdominales sobre una colchoneta, con un movimiento que implica la elevación del torso y las rodillas. Este tipo de ejercicio apunta principalmente a los músculos abdominales y forma parte de las rutinas destinadas a fortalecer el core. La clave está en realizar el movimiento de manera controlada, evitando utilizar el impulso para completar cada repetición.

En medio del conflicto familiar, Tini Stoessel está de gira por Centroamérica.

Press de hombros con mancuernas

El entrenamiento también incluye el press militar o press de hombros con mancuernas, que Tini realiza sentada sobre un banco. El ejercicio consiste en llevar las mancuernas desde la altura de los hombros hacia arriba, extendiendo los brazos, y luego regresar de manera controlada. El movimiento trabaja principalmente los hombros, aunque también involucra otros músculos del tren superior para estabilizar el cuerpo.

Tini Stoessel compartió su rutina para fortalecer todo el cuerpo antes de los shows.

Estocadas hacia adelante con mancuernas

Para las piernas, Tini incorpora estocadas o zancadas hacia adelante con mancuernas. El ejercicio comienza de pie y consiste en dar un paso hacia adelante para flexionar ambas rodillas, manteniendo el torso erguido, y luego regresar a la posición inicial. Las estocadas trabajan especialmente glúteos y piernas, y además requieren estabilidad y coordinación para mantener el equilibrio durante el movimiento.

Además de su rutina clásica, Tini Stoessel reveló su destreza en el aire.

Tirón de polea alta

El quinto ejercicio de la rutina es el tirón de polea alta, también conocido como Lat Pulldown, realizado en una máquina multifunción. El movimiento consiste en tomar la barra ubicada en la parte superior de la máquina y llevarla hacia la zona del pecho, para luego regresar lentamente a la posición inicial. Es un ejercicio enfocado principalmente en la espalda y el dorsal ancho, aunque también intervienen los brazos.

La rutina que mostró Tini Stoessel combina ejercicios para diferentes grupos musculares y utiliza tanto peso libre como máquinas. De esta manera, la cantante suma trabajo de fuerza para brazos, hombros, abdomen, piernas y espalda durante sus días de entrenamiento.