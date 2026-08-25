De Milagros Schmoll y Anita Espasandin a Sofía Gonet: los mejores looks con plumas, el ítem tendencia de la temporada

El plumaje regresa con fuerza para reclamar su trono en el universo de la moda y el estilismo contemporáneo, tal como lo demuestran referentes como Milagros Schmoll, Anita Espasandin y Sofía Gonet. Esta corriente estética, arraigada en el glamour clásico de los años dorados y las grandes pasarelas internacionales, redefine hoy el concepto del lujo moderno con propuestas sumamente arriesgadas.

Milagros Schmoll con un imponente vestido negro con plumas

El origen de una obsesión y sus musas: Milagros Schmoll, Anita Espasandin y Sofía Gonet

Desde las opulentas boas del cabaret clásico hasta las colecciones ornamentadas de las décadas pasadas, este material siempre simbolizó estatus, opulencia y máxima distinción. Las grandes casas de diseño recuperan constantemente este legado artesanal para aplicarlo en prendas vanguardistas que desafían los límites visuales de la indumentaria actual. Hoy en día, las figuras más influyentes del medio adoptan esta herencia estilística para adaptarla con absoluta naturalidad a las exigencias estéticas de la temporada.

Sofía Gonet lleva las plumas a un estilo urbano

Milagros Schmoll encabeza esta corriente con un impresionante vestido largo de transparencias y encaje negro, complementado por una imponente cauda de plumas que aportaba un movimiento dramático y sumamente teatral. Anita Espasandin sorprendió con un sofisticado tapado largo de cuero con abrigados detalles de plumas rosadas en las solapas, los puños y el dobladillo inferior, el cual combinó con jeans anchos y anteojos de sol para un look de campo sumamente chic. Por su parte, Sofía Gonet deslumbró en las calles con un abrigo largo texturizado de plumas, pantalones rayados y gafas oscuras que reafirmaron su dominio absoluto del estilo urbano.

Anita Espasandin con un tapado de cuero con terminaciones, puños y cuello con plumas

Vanguardia de alta gama: Gege Neumann, Rossella Della Giovampaola, Angie Landaburu y Mirtha Legrand

Angie Landaburu elevó la apuesta con un vestido violeta metalizado de cuello alto y mangas con profusión de plumas que combinaron sofisticación y modernidad absoluta. Rossella Della Giovampaola eligió un conjunto sastrero negro con terminaciones emplumadas en las muñecas.

Angie Landaburu con plumas en las mangas; Rossella Della Giovampaola, en los puños; y Gege Neumann, en el bajo del vestido

En tanto Gege Neumann lució un vestido corto multicolor con un delicado borde de plumas en el bajo. Y la inigualable Mirtha Legrand demostró su vigencia indiscutida en la televisión con un elegante vestido negro de brillos y suntuosos detalles de plumas que enmarcaban sus hombros con distinción.

Mirtha Legrand con un diseño con plumas en los hombros

Así, las plumas dejan de ser un simple adorno pasajero para convertirse en el lenguaje definitivo de una feminidad audaz, magnética y absolutamente vanguardista. Milagros Schmoll, Anita Espasandin y Sofía Gonet reafirman que la moda vive de estos grandes destellos de magia, recordándonos que el verdadero estilo siempre vuela alto.