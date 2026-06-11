El detalle de lujo que Sofía Gonet comparte con Wanda Nara en la decoración de su casa

Wanda Nara es una de las figuras argentinas impulsoras del loud luxury y del uso de las firmas reconocidas a nivel internacional. En todos los eventos, viajes y postales que comparte, se destaca por darle importancia a los logos y el maximalismo, manteniendo la elegancia de cada una de las prendas. Es por esto que se volvió influencia para muchas de sus seguidoras, e incluso para algunas celebridades. Entre las famosas que siguen este estilo y lo marcan con su estilo, se encuentra Sofía Gonet.

La influencer dejó en claro que es una amante del dinero y de la vida de la alta sociedad, disfrutando de todos los lujos que puede tomarse. Así encontró una compañera en Wanda Nara, dejando en claro que tienen muchas coincidencias en las elecciones que toman. Sin embardo, la joven decidió abrir las puertas de su casa, y demostró que no solo comparten gustos en moda, sino que también le dan un espacio de importancia a los detalles lujosos dentro de la decoración.

Sofía Gonet, Wanda Nara

Sofía Gonet apostó a la decoración loud luxury con un accesorio que coincidió con Wanda Nara

Sofía Gonet no duda en mantener un estilo de vida público y de mostrar sus excentricidades a sus seguidores. Gracias a su carisma, su amor por el lujo y su autenticidad, la influencer armó una comunidad de más de un millón de seguidores en Instagram, y en TikTok. En sus videos, muestra el estilo de vida que maneja, rodeada de moda y apuestas de la alta sociedad. Es por eso que también abre las puertas a su hogar, demostrando que esto no solo es contenido de redes, sino que también lo busca en sus detalles del día a día.

En las últimas semanas, decidió mostrar un adelanto de cómo va quedando su casa, mientras lo modifica, gracias a su crecimiento laboral. Manteniendo la elegancia y sofisticación que elige también en su moda, compartió en sus historias cómo quedó la cama de ella. “Todavía me falta todo, pero ya tenemos lo más importante”, escribió, y mostró el estilo minimalista en tonos neutros, acompañada por cortinas beige y acolchado blanco que eligió. Sin embargo, muchos usuarios le dieron atención a los dos almohadones estampados exclusivos, con el clásico diseño geométrico y la icónica “H” de Hermès.

El detalle deco de Sofía Gonet

Si bien muchos usuarios le halagaron la elección del detalle deco exclusivo, otros quedaron sorprendidos y se dieron cuenta de que hay otra celebridad que también apostó por esa misma decoración. Fue así que no dudaron en buscar a la reina del excentricismo y el loud luxury, y se encontraron con que ambas mujeres habían coincidido con su apuesta de decoración.

Wanda Nara también se encontraba en medio de una mudanza, dado que había decidido construir su propia casa de los sueños, y había modificado el estilo de su anterior mansión. En esta ocasión, optó por un living-comedor de colores oscuros, manteniendo el minimalismo y la elegancia de los tonos azules, y fusionándolo con la luz natural que entra por sus grandes ventanales. En sus historias de Instagram, compartió aquellos detalles, y se destacó, como Gonet, por la elección de una almohada exclusiva de la firma Hermés. En su caso, el diseño geométrico es diferente, pero mantiene a sobriedad de los colores del lugar y el sello artesanal característico de la maison.

El detalle deco de Wanda Nara

Rápidamente, sus seguidores y amantes del lujo como las celebridades decidieron ir a buscar los detalles de los almohadones. La firma reconocida internacionalmente no solo se la juega por la moda y la joyería, sino que también apuesta por las decoraciones hogareñas, creando diseños exclusivos y limitados. En su momento, el de Wanda Nara valía alrededor de US$650, mientras que el de Sofía Gonet subía a US$900. Muchos de los diseños, incluso que ya están agotados en su formato de almohadón, también se encuentran en mantas para andar dentro de la casa, permitiendo que la exclusividad esté en combinación en la casa de los famosos.

La almohada Hermés que comparten Sofía Gonet y Wanda Nara

Sofía Gonet y Wanda Nara: dos impulsoras de la moda excéntrica y lujosa

Si hay dos mujeres que entienden que la moda habla más allá de para mostrar belleza, ellas son Sofía Gonet y Wanda Nara. Con sus apuestas en cada uno de los eventos, dejan en claro un mensaje que quieren compartir con la prensa y con sus seguidores. La influencer pasó todo el concurso de MasterChef Celebrity cambiando su estilo, para marcar una unión con el plato que le tocaba hacer en ese día. Por su parte, la conductora demostró a todos la importancia mediática que maneja, cuando llegó al juicio en Milán contra Mauro Icardi con un traje business woman y su Lamborghini rosa.

Ambas coinciden en que el minimalismo es una forma de elegancia y sofisticación, pero no se quedan en el mantra de "menos es más". Por el contrario, no tienen miedo de usar sellos característicos de firmas y lugares de lujo, al igual que llamar la atención con estampados, cruces de colores y diseños de vestidos de gran tamaño, ocupando la atención de las alfombras rojas, eventos o llevándose los halagos de las redes sociales, compartiendo su excentricismo.

Sofía Gonet, Wanda Nara

En las últimas semanas, y con motivo de que ambas están cambiando sus espacios de vivienda, Sofía Gonet y Wanda Nara coincidieron con el detalle lujoso para su casa, dejando en claro el amor por las marcas internacionales. Sus seguidores no tardaron en notarlo y dejaron sus comentarios halagando su elección.