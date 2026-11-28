Sofía Jujuy Jiménez eligió el último fin de semana de noviembre para compartir con sus más de 1,6 millones de seguidores una noticia muy especial en esta nueva etapa de su vida. La modelo publicó un video en su cuenta de Instagram, donde mostró cómo vivió uno de los momentos más esperados durante el embarazo. Acompañada por la emoción y la expectativa que rodean este tipo de anuncios, decidió hacer partícipe a su comunidad de la tan esperada revelación de género de su primer hijo.

La emoción de Sofía Jujuy Jiménez al enterarse el género de su bebé

Esta tarde, Sofía Jujuy Jiménez decidió compartir con sus seguidores los detalles de una celebración tan íntima como especial junto a su pareja, Gustavo Qüerio Hormaechea. Se trató de la tradicional revelación de género, un momento muy esperado por los futuros padres en el que descubren si el bebé que esperan será nena o varón. Sin grandes producciones ni una fiesta ostentosa, la influencer eligió vivir la emoción puertas adentro y acompañada únicamente por su novio.

Sofía Jujuy Jiménez está embarazada | Instagram

En el video, que comienza con una tradicional escena en blanco y negro, se los ve sentados en el suelo junto a las fotos de las ecografías. Luego, activa una bengala que desprende papeles de color blanco y rosado, dejando al descubierto la gran noticia. En una segunda parte, la pareja aparece junto a la ventana de su departamento con bengalas de humo del mismo tono para anunciar que esperan una nena. Finalmente, ambos se funden en un tierno abrazo, sellando uno de los momentos más emocionantes de esta nueva etapa.

Sofía Jujuy Jiménez espera una nena | Instagram

La emoción de Sofía Jujuy Jiménez al enterarse de la noticia

El pasado 16 de noviembre, Sofía Jujuy Jiménez atraviesa uno de los momentos más felices de su vida y decidió compartirlo con sus seguidores de una manera muy especial. Con una publicación cargada de emoción, ternura y alegría, la modelo y conductora anunció que está embarazada y que cumplirá uno de sus mayores sueños: convertirse en mamá por primera vez.

En este marco, su alegría atraviesa cada una de las imágenes que comparte en sus redes y también las palabras que eligió para acompañarlas. “Soñé tanto con este momento, no puedo creer que esté sucediendo, no puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo: voy a ser mamá”, escribió en dicha oportunidad.

No obstante, este sábado fue nuevamente motivo de festejo tras la revelación de género y dejó en evidencia la ansiedad y la ilusión que siente por conocer a su hija y tenerla finalmente en brazos. “¿Cómo se hace para aguantarse las ganas de ver su carita, de hacerle mimitos, de escuchar su respiración cerquita mío y de sentir su olorcito? ¡Awww! ¡Ayuda, por favor!”, expresó conmovida.

Por otro lado, la conductora también se permitió compartir una reflexión sobre sus expectativas antes de conocer el sexo del bebé. Aunque confesó que siempre había imaginado que sería mamá de un varón, aseguró que la noticia no modificó en absoluto su felicidad: “No sé por qué siempre pensé que iba a ser mamá del sexo opuesto, honestamente me daba lo mismo”, reconoció. Finalmente, le dedicó unas tiernas palabras a la pequeña que viene en camino y dejó en claro que el amor ya es inmenso, incluso antes de conocerla: “Ni te conozco y ya te amo, bebé de mi corazón”.

La pancita de Sofia Jujuy Jimenez | Instagram

Aunque todavía no dieron pistas sobre el nombre que eligieron, Sofía Jujuy Jiménez y su pareja, Gustavo Qüerio Hormaechea, disfrutan con enorme ilusión de esta nueva etapa y de la dulce espera de su primera hija juntos. Mientras tanto, la modelo comparte con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de este embarazo y deja en evidencia la felicidad que atraviesan como pareja. En cuestión de minutos, la caja de comentarios se llenó de mensajes de felicitaciones; entre ellos los de Cathy Fulop, Agustina Casanovas y Tamara Parra, quienes le transmitieron su alegría y buenos deseos.