El gesto del novio de Sofía Jujuy que sorprendió totalmente: se hizo un tatuaje en su honor

Sofía Jujuy Jiménez, reconocida por su carisma y presencia en los medios, ha sabido mantener siempre una relación marcada por detalles únicos y gestos que enamoran a sus seguidores. En medio de la celebración de la boda de Cande Ruggeri, la modelo vivió una experiencia que despertó su lado más emocional y romántico, su novio se hizo un tatuaje en honor a ella.

Sofía Jiménez asombrada por lo que hizo su novio

Durante el evento, la pareja de Sofía Jujuy Jiménez, Gustavo Qüerio Hormaechea, sorprendió a todos con una acción que trasciende las palabras: decidió hacerse un tatuaje con la inicial del nombre de Sofía. La escena, que fue capturada y compartida en redes sociales por la misma Jujuy, no solo reveló la intensidad del vínculo que los une, sino que también reflejó un acto de compromiso y amor genuino. La modelo, visiblemente emocionada, expresó en su publicación lo que ese momento significó para ella: “Yo sigo sin creer, sin caer… que estas cosas me están pasando a mí…”.

Sofìa Jujuy Jiménez//Instagram

El gesto, que para algunos puede parecer simple, para Jujuy representó un símbolo de su historia juntos y la confirmación de un amor que crece día a día. La sinceridad y la emoción en sus palabras evidencian que, más allá de las apariencias, en su corazón hay un profundo agradecimiento por tener a alguien que la sorprende de manera tan significativa. La reacción de sus seguidores fue inmediata y positiva, celebrando la demostración de afecto y la autenticidad de ambos en un momento tan especial.

Sofía Jujuy Jiménez//Archivo

Qué se tatuó el novio de Sofía Jiménez

De acuerdo al relato de Sofía Jujuy Jiménez en su cuenta de Instagram la decisión de su novio la tomó por sorpresa, ya que no se lo esperaba y contó cómo fue ese momento. “Me pidió que haga una S en un papel y se la tatuó… quizás para muchos es una boludez, para mí fue un montóoooooon”, expresó la artista.

Sofía Jiménez y su novio Gustavo Qüerio Hormaechea//Instagram

En medio de esta etapa tan feliz, Jujuy también se permitió una reflexión personal, admitiendo que en algún momento pensó en tatuarse, pero todavía no se animó. “No tengo tatuajes… quién te dice algún día”, escribió, dejando abierta la posibilidad de que en un futuro pueda decidir marcar en su piel un símbolo que represente su historia de amor.

Para terminar, Sofía Jujuy Jiménez no perdió la oportunidad de dedicar unas palabras cargadas de amor a Gustavo: “Gracias mi amor por hacerme sentir especial. Te amo cuchiiii”. Estas palabras, sinceras y llenas de afecto, dejan en evidencia que en su corazón hay un presente lleno de felicidad.