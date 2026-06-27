Así es la casa de Sofía Jujuy Jiménez: estilo campestre, muebles total white y un rincón albiceleste

Sofía “Jujuy” Jiménez se encuentra en Estados Unidos siguiendo de cerca todo el clima mundialista y viviendo en primera persona la experiencia de la Copa del Mundo. Sin embargo, su manija comenzó semanas antes. Así lo expresó en una publicación que realizó en sus redes sociales donde compartió uno de los lugares más especiales de su casa donde se puede apreciar un diseño de estilo campestre, muebles total white y un rincón albiceleste, que refleja su fanatismo por la selección argentina.

La casa de Sofía Jujuy Jiménez: un espacio pensado para el disfrute

A través de un video que compartió Sofía Jujuy Jiménez en su cuenta personal de Instagram, la modelo dejó al descubierto distintos ambientes de su departamento, todos unidos por una misma propuesta estética. El diseño combina un marcado estilo campestre con muebles de líneas rectas y terminaciones en blanco, logrando un equilibrio entre el minimalismo y detalles cálidos característicos de las casas de campo.

Sofía Jujuy Jiménez | Instagram

“Awwww, cada vez falta menos, y yo, cada día un poquito más manija”, escribió al pie del clip, reflejando el entusiasmo con el que esperaba el inicio del Mundial. En una de las primeras tomas se aprecia un living acogedor, protagonizado por un sillón de dos cuerpos tapizado en blanco y vestido con fundas de tela liviana, acompañado por una serie de almohadones en la misma gama. Por encima, se visualiza un espejo rectangular que recorre casi todo el ancho del sofá, ampliando visualmente el ambiente y potenciando la entrada de luz.

Sobre él, un estante flotante exhibe dos cuadros con ilustraciones abstractas en tonos oscuros, que generan un interesante contraste con la paleta clara predominante. A un costado, una gran maceta con un potus que aporta un toque natural gracias a sus hojas colgantes, suavizando las líneas rectas del espacio. Por encima del conjunto se ubica un aire acondicionado plateado.

Frente al sillón se destaca una mesa ratona de madera maciza, con bordes irregulares que realzan el carácter artesanal del ambiente y refuerzan el estilo campestre. El sector se completa con un divisor de ambientes realizado en madera, que delimita los espacios sin interrumpir la continuidad visual. Junto a una de las paredes laterales también se observa una lámpara, ideal para sumar iluminación puntual y crear un rincón de lectura.

Living de Sofía Jujuy Jiménez | Instagram

En otra de las postales, la modelo mostró su dormitorio, donde vuelve a repetirse la misma línea decorativa. Una cómoda, el respaldo de la cama y las mesas de luz, todas confeccionadas en madera de tono marrón claro, aportan uniformidad al ambiente. La cama, vestida íntegramente de blanco con un acolchado en la misma gama cromática, transmite una sensación de amplitud y calma. El cuarto se completa con un amplio ventanal que va del piso a techo, cubierto por cortinas traslúcidas que preservan la intimidad sin resignar el ingreso de luz natural.

Entre sus rincones preferidos también se encuentra el sector destinado al maquillaje, donde un espejo circular con iluminación LED se convierte en el protagonista. A su vez, el balcón continúa la misma estética con una mesa rústica de madera, un espacio pensado para disfrutar del aire libre y extender la calidez del interior hacia el exterior.

Living de Sofía Jujuy Jiménez | Instagram

La pasión mundialista de Sofía Jujuy Jiménez

Sofía Jujuy Jiménez también sumó guiños albicelestes a la decoración de su hogar. Tanto en el living como en el dormitorio colocó una gran bandera argentina de tela, con flecos y bordes blancos, que se convirtió en uno de los elementos protagonistas de ambos ambientes. La puesta en escena “itinerante” se completó con una bufanda de la selección, un cuenco con una vela celeste encendida y un sahumerio humeante que distribuyó en todos los espacios del departamento, detalles que, además de reforzar la temática mundialista, aportan una atmósfera cálida y una intención de atraer buenas energías para la Scaloneta.

Rincón albiceleste de Sofía Jujuy Jiménez | Instagram

Asimismo, sumó una vincha blanca con la inscripción "Argentina" y una maqueta portátil con pequeñas gradas ocupadas por miniaturas de hinchas, un detalle decorativo que acompaña el espíritu mundialista y completa la puesta en escena albiceleste. Finalmente, se maquilló la frente y las mejillas con los colores de la bandera argentina, un detalle que terminó de completar su apuesta mundialista.

De esta manera, mientras contaba los días para viajar a Estados Unidos y vivir de cerca la emoción del Mundial 2026, Sofía Jujuy Jiménez abrió las puertas de su casa y mostró algunos de sus espacios favoritos. Con una decoración de inspiración campestre, una marcada presencia de muebles total white y un rincón albiceleste, la modelo dejó en evidencia que la pasión por la Scaloneta también forma parte de la identidad de su casa.