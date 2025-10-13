Sofia Solá, la hija de Maru Botana, lleva un accesorio que no se saca nunca: por qué es tendencia

En el universo de la moda, donde las tendencias se reinventan constantemente, ciertos accesorios trascienden las modas pasajeras y se convierten en símbolos de estilo atemporales. Uno de estos es la cruz dorada, un accesorio que resurgió con fuerza en esta temporada primavera-verano 2025/2026, y que Sofía Solá, hija de Maru Botana, adoptó como un sello personal. En el último tiempo, las postales que comparte en su cuenta personal de Instagram dieron cuenta de un collar que llamó la atención de sus seguidores. /

Sofía Solá se abre camino en el mundo de la moda con su accesorio preferido

Sofía Solá es la segunda hija de Maru Botana. Al igual que su madre, la joven de 20 años comenzó una carrera en el ambiente artístico. A diferencia de su madre que se dedica a la gastronomía, trazó su camino en el mundo de la moda potenciando su imagen pública en campañas para reconocidas marcas y mostrándose genuina en redes sociales. Tal es así que, con más de 50,6 mil de seguidores, la fashionista posiciona su perfil y la convierte en fuente de inspiración en las últimas tendencias.

Sofía Solá, hija de Maru Botana | Instagram

En el caso este caso, su elección de llevar una cruz dorada a cada lugar a donde va podría interpretarse como una forma de conectar con sus raíces y, al mismo, tiempo que expresa su propio estilo y personalidad. La cruz, más allá de su significado religioso, es un símbolo visualmente poderoso y estéticamente atractivo, el cual invita a que cada uno lo porte brindándole su propia impronta.

Su forma simple y elegante lo convierte en un elemento versátil que puede complementar una amplia variedad de looks, desde el más casual hasta el más sofisticado. La influencer, con su estilo fresco y juvenil, supo incorporar la cruz dorada a sus diversos outfits de manera natural y armoniosa, demostrando que este elemento puede adaptarse a cualquier ocasión: desde días de playa, presencias en eventos o cenas, hasta en acciones cotidianas de su vida.

La cruz dorada, al ser un símbolo con múltiples significados y que no conoce de géneros, permite a cada persona interpretarla y adaptarla a su propio estilo. Para algunos, puede ser una declaración de fe; para otros, una simple pieza de joyería que complementa su atuendo; y para otros, una forma de desafiar las convenciones y transformar los significados tradicionales. No obstante, la influencia de Sofía Solá en la difusión de tendencias y formas de resignificar y poner en valor creencias ancestrales es innegable.

Al lucir esta cruz de manera constante, la fashionista contribuyó a popularizar el accesorio entre sus seguidores y a convertirlo en un objeto de deseo e inspiración para muchos. Asimismo, utiliza otros colgantes dorados para combinar texturas inesperadas con acabados y formas que realzar su imagen. Además, la presencia de los aretes en forma de argolla funciona como el equilibrio ideal para resaltar su rostro.

De esta manera, Sofía Solá reafirma su conexión con la espiritualidad y la moda consagrándose como una de las mujeres más influyentes de las tendencias de esta primavera-verano 2025/2026, desplegando belleza y autenticidad en cada aparición que realiza en las diversas plataformas digitales.

