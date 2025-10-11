Sofía Solá es una de las hijas de Maru Botana y quien comenzó a destacarse en las redes sociales por sus colaboraciones con importantes marcas de indumentaria. Aunque la pastelera siempre dice que es Inés, su pequeña de 12 años, quien heredó su pasión por la cocina, la joven sorprendió al compartir una deliciosa receta en su cuenta de Tik Tok.

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, comparte la receta de su postre favorito: fácil, rico y sano

Seguida por más de 150 seguidores en TikTok e Instagram, Sofía Solá de 20 años es toda una influencer que está ganando protagonismo en los medios. La hija de Maru Botana muestra, a través de divertidos videos en sus redes sociales, su pasión por el makeup, la moda y los momentos con su familia. Debido al cariño que cosechó la cocinera durante mucho tiempo, la joven ganó popularidad rápidamente y hoy es una de las nuevas referentes de la era digital.

Maru Botana y su hija Sofía Solá

Para probar un contenido similar al que su madre publica en su cuenta, Sofía Solá se animó a contar el paso a paso de su postre favorito y, además, reveló que no solo es delicioso sino también saludable. A continuación, te contamos qué se necesita para prepararlo y qué hay que tener en cuenta para hacer esta receta.

Ingredientes para hacer dátiles rellenos y bañados en chocolate, el postre favorito de Sofía Solá

Desde hace un tiempo, las redes sociales muestran con video e imágenes que los dátiles son el reemplazo ideal para cuando se busca algo dulce pero más nutritivo. Para potenciar su sabor y animarse a una preparación un poco más elaborada, aunque para nada difícil, se necesitan:

Dátiles (cantidad que se prefiera)

Chocolate para derretir

Mantequilla de maní

Receta paso a paso de dátiles rellenos y bañados en chocolate, el postre favorito de Sofía Solá

Estos dátiles rellenos y bañados en chocolate, que Sofía Solá se animó a hacer y mostrar a su público de Tik Tok, son ideales para preparar en familia y degustarlos como postre o en la hora de la merienda junto a una taza de café. Estos frutos son conocidos por sus múltiples beneficios: mejorar la digestión y aliviar el estreñimiento debido a su alto contenido de fibra, y aportar nutrientes como potasio, magnesio, hierro y vitaminas.

Paso 1: derretir el chocolate en el microondas o a baño maría.

Paso 2: quitar la cáscara a los dátiles y abrir por la mitad sin separarlos.

Paso 3: colocar en su interior mantequilla de maní.

Paso 4: cerrarlo y bañar con chocolate derretido. Dejar enfriar y probar.

Los dátiles que preparó Sofía Solá, la hija de Maru Botana

Así, la modelo logró un snack más dulce y con un relleno súper original para comer luego de una siesta bajo el sol. "Si estás antojada de algo dulce y querés algo mas fit, hacé mis dátiles", cerró mirando a cámara y cautivó a sus miles de seguidores, quienes aseguraron que sigue los pasos de su mamá. De esta manera, Sofía Solá, la hija de Maru Botana, compartió la receta de su postre favorito que se destaca por llevar una preparación fácil y por ser rico y sano a la vez.