Maru Botana mostró el innovador tratamiento que se realiza para su piel

Maru Botana no solo es reconocida por sus recetas y su calidez frente a cámara, sino también por el estilo de vida disciplinado que sostiene desde hace años. Activa en redes sociales, suele mostrar su rutina diaria, donde el ejercicio y la alimentación equilibrada ocupan un lugar central.

Maru Botana

En ese contexto, sorprendió al revelar el tratamiento estético que incorporó para el cuidado de su piel. Lejos de los procedimientos invasivos, Maru Botana apostó por una técnica innovadora que estimula la regeneración natural y potencia los resultados de los productos que utiliza a diario.

El nuevo tratamiento al que se sometió Maru Botana

El procedimiento que Maru Botana mostró a través de sus redes sociales es el microneedling, una técnica no quirúrgica que utiliza microagujas para generar pequeños canales en la piel. Según explicó la profesional que la atendió, estas microperforaciones permiten que los activos aplicados penetren en mayor profundidad y activen la producción de colágeno, mejorando textura y luminosidad

Además de favorecer la regeneración cutánea, el tratamiento potencia la absorción de los productos que se colocan durante la sesión, optimizando resultados sin recurrir a métodos agresivos. En línea con su estilo, Maru Botana eligió una opción que apuesta a la estimulación natural y al cuidado progresivo.

Así es el estilo de vida que lleva Maru Botana

Maru Botana mantiene un ritmo intenso que combina trabajo, familia y entrenamiento físico. En varias oportunidades ha revelado que normalmente se levanta temprano y dedica alrededor de dos horas al ejercicio, con una rutina que mezcla running, trabajo cardiovascular y ejercicios de fuerza.

En cuanto a la alimentación, Maru Botona promueve un equilibrio sin excesos y prioriza ingredientes naturales, evitando aditivos y ultraprocesados. Para ella, el bienestar no pasa por restricciones extremas, sino por hábitos sostenidos en el tiempo.