Sofía Solá, la hija de Maru Botana, habló del mal momento personal que atravesó: “Buenos Aires me hacía mal”

Sofía Solá comenzó en redes sociales siendo "la hija de Maru Botana", pero actualmente la joven es conocida por la calidad de su contenido, su forma de comunicar y su personalidad que genera cercanía. En los últimos días, reveló que abandona el país para mudarse a Europa en busca de sus sueños. Además, brindó detalles del mal momento que atravesó en Buenos Aires tiempo atrás.

Sofía Solá recordó la vez que pensó en abandonar el país y los motivos

Sofía Solá sorprendió a sus seguidores al contar que se va a vivir a Europa tras haber conseguido una oportunidad laboral. La joven de 21 años e hija de Maru Botana, que viene creciendo en el mundo del modelaje y la creación de contenido, compartió la noticia a través de sus redes sociales y generó una fuerte repercusión.

Sin embargo, más allá del anuncio, lo que realmente llamó la atención fue la reflexión que hizo sobre un intento previo de irse del país y los motivos que la llevaron a replantearse su decisión. “Hace bastante tiempo ya había pensado en irme, pero en ese momento me di cuenta de algo importante: me estaba yendo desde un lugar de escapatoria", comenzó Sofía Solá mirando a cámara.

Sofía Solá

Y agregó con total honestidad el por qué de esta sensación: "Sentía que Buenos Aires me atrapaba, que el ambiente y algunas personas no me hacían bien… y estaba queriendo irme sin un objetivo claro, esperando que el viaje me diera algo que ni yo sabía qué era”.

A partir de esa experiencia, Sofía Solá decidió frenar y revisar qué era lo que realmente quería para su vida. “Entendí que no hay nada peor que irse en busca de ‘algo’ cuando todavía no sabés qué querés construir”, reflexionó con total madurez. Así, lejos de tomar una decisión impulsiva, la modelo optó por quedarse y trabajar en su desarrollo personal y profesional.

“Así que me quedé. Trabajé en mí, en mi bienestar y en lo que realmente quería hacer. Empecé a desarrollarme en redes, en el mundo del modelaje y la creación de contenido… y me di cuenta de que es un trabajo que amo y disfruto muchísimo”, contó emocionada y con mucha alegría.

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, contó cómo logró una oportunidad laboral en España

Por otro lado, Sofía Solá dio a conocer cómo logró obtener trabajo en Europa. Tal como explicó, durante un viaje a España se presentó a un casting en el ámbito de la moda y quedó seleccionada. Para la hija de Maru Botana, esta experiencia significa una oportunidad única para expandir su imagen en el viejo continente y comenzar a escribir su propia historia.

Maru Botana y Sofía Solá

“Ahora me voy a vivir a Barcelona hasta agosto. No es mucho tiempo, es una prueba, pero para mí significa muchísimo. Es un paso enorme hacia un sueño que vengo construyendo hace años”, manifestó la influencer en el video que subió a sus redes contando la feliz noticia.

De esta manera, Sofía Solá, la hija de Maru Botana, recordó el mal momento personal que atravesó cuando quiso abandonar el país porque Buenos Aires le hacía mal y contó que ahora se va con objetivos definidos, una carrera en expansión y desde un lugar distinto.