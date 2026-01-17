La hija de Maru Botana, Sofía Solá, apostó por una bikini clásica y logró un look playero perfecto

Sofía Solá, hija de Maru Botana, fue capturada infraganti en una jornada de playa en Punta del Este junto a su madre, en una escena de descanso y complicidad que no pasó desapercibida, aunque las imágenes no trascendieron en redes sociales. Lejos de la exposición habitual, ambas disfrutaron del verano uruguayo con un perfil bajo, priorizando el relax y los vínculos familiares.

Sofía Solá, dejó estelas fashionistas en Punta del Este

Durante su paso por José Ignacio, Sofía Solá, hija de Maru Botana, se mostró con un look playero clásico que confirmó su afinidad por la elegancia simple. Para un día en la playa La Brava, eligió una bikini total black, una apuesta segura que combina sofisticación y atemporalidad, ideal para un entorno natural y descontracturado.

Sofía Solá | Créditos: RS Fotos

La bikini se destacó por su diseño minimalista: la parte inferior, estilo colaless, presentaba tiras finas a ambos lados que se ajustaban con delicadeza, mientras que la parte superior consistía en un corpiño de formato triangular. El conjunto, completamente negro, resaltó su bronceado y aportó una estética sobria que nunca pasa de moda para los expertos fashionistas. Además, su mamá, la afamada cocinera, logró un look matchy matchy con la joven de 20 años apostando por un modelo similar, pero en color bordó.

Maru Botana y Sofía Solá | Créditos: RS Fotos



Sofía Solá y Maru Botana: una unión madre e hija

Más allá del look, la escena estuvo atravesada por gestos cotidianos que reflejaron la cercanía entre Sofía Solá y Maru Botana. Compartieron mates bajo el sol, alternaron momentos entre la arena y las reposeras, mantuvieron charlas relajadas con personas que se acercaban a saludarlas, se aplicaron protector solar y revisaron sus respectivos teléfonos.

En uno de los momentos más espontáneos de la tarde, la modelo se mostró arrodillada sobre su toalla preparando el mate, atenta al movimiento constante de la playa y al ir y venir de los veraneantes. A pocos metros, la especialista en gastronomía conversaba animadamente y reía sin filtros, dejando ver la naturalidad que la caracteriza tanto en su faceta pública como en su vida privada.

Entre silencios, lecturas y conversaciones distendidas, por momentos, la influencer se integró a la ronda, mientras que en otras oportunidades eligió disfrutar de instantes a solas. La combinación de rutinas simples, mar, sol y conexión familiar definió el espíritu de estas vacaciones, donde el tiempo pareció desacelerarse para darle lugar a lo esencial.

Sofía Solá | Créditos: RS Fotos

Sofía Solá, hija de Maru Botana, protagonizó una postal de verano marcada por la discreción, el estilo clásico y la conexión familiar. La escena dejó en claro que los momentos en familia siguen siendo los más valiosos. Cabe destacar que dejaron atrás sus estilos separados -la joven opta por los atuendos chics y modernos, su mamá se la juega por la elegancia y comodidad del bohemio- para lograr una fusión fashion en una de las playas más exclusivas de la costa esteña.

Créditos: RS Fotos.

NB