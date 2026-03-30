Sofía Solá, la hija de Maru Botana, vende ropa en una feria americana, presentando una propuesta que despierta interés por la variedad de prendas y estilos que ofrece. La iniciativa se convirtió en una oportunidad para descubrir piezas que reflejan su identidad, con precios pensados para ser accesibles.

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, sorprendió a todos vendiendo ropa en una feria americana

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, vende ropa en una feria americana y abrió un espacio donde su vestuario personal se transforma en una experiencia cercana y atractiva. La propuesta reúne prendas seleccionadas que invitan a conocer más sobre su estilo y elección de moda, con opciones que abarcan distintos tipos de indumentaria a precios accesibles.

Sofía Solá

A través de sus redes sociales, la hija de la cocinera sorprendió a todos sus seguidores con un video anunciando que abriría una feria americana para vender la ropa de su placard. Desde su cuenta de TikTok, explicó que decidió desprenderse de gran parte de su vestuario y mostró cuáles fueron las prendas que seleccionó.

El evento que organizó Sofía Solá incluye una amplia variedad de prendas que adquirió en los últimos años. Entre ellas se destacan jeans, remeras, vestidos, camperas y accesorios que reflejan su estilo juvenil y versátil. La idea es ofrecer ropa en buen estado, con precios accesibles, siguiendo la lógica de las ferias americanas que combinan moda y reciclaje.

Según lo que mostró, los valores varían según el tipo de artículo. Por ejemplo, se pueden encontrar remeras desde 5.000, jeans en torno a los 10.000 pesos y camperas que rondan los 20.000 pesos. Estos precios fueron pensados para que los seguidores y compradores puedan acceder a piezas originales sin que el costo sea una barrera.

La moda circular: Sofía Solá se sumó a una tendencia que crece

La decisión de Sofía Solá se enmarca en una tendencia cada vez más visible entre jóvenes: la moda circular. Este concepto se basa en la reutilización de ropa y la organización de ferias americanas como alternativa sustentable y económica. Este tipo de iniciativas no solo permiten dar una segunda vida a las prendas, sino que también fomentan un consumo más consciente.

La feria americana de Sofía Solá

Por otro lado, la iniciativa de la hija de Maru Botana se convirtió en un espacio de encuentro con sus seguidores. “Hola TikTok, voy a hacer una feria de ropa mía, ropa muy barata, algunas que usé, otras que no usé”, expresó en su video la influencer. Además, en la grabación mostró algunas de las prendas que colocó a la venta.

“Chicos estamos en la feria de mi placard, el placard de mi hermana. Tenemos sección de 5 mil, 10 mil y 20 mil pesos”, mostró cuando llegó al lugar donde realizó la feria. Luego de que Sofía Solá compartiera en sus redes el video, muchos de sus seguidores buscaron cómo acceder y acercarse al local para poder comprar alguna de las prendas que mostró.

La feria americana de Sofía Solá

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, vende ropa en una feria americana, sumándose a una propuesta que logra transformar su estilo personal en una experiencia cercana para sus seguidores. La iniciativa reúne prendas de su placard con precios accesibles, reflejando cómo la moda circular es una tendencia que crece entre los jóvenes.

VDV