Sol Pérez abrió las puertas de su casa y mostró el pelotero que instaló para su hijo, Marco, en medio del living

Sol Pérez volvió a compartir una parte de su vida familiar junto a su marido, Guido Mazzoni, y Marco, de un año y seis meses. Después de varias semanas de vacaciones por distintos destinos turísticos, publicó en Instagram un video grabado dentro de su hogar, donde se la observa disfrutando de una tarde de juegos con el nene.

Desde la llegada de su primogénito, en abril de 2025, algunos ambientes de la vivienda comenzaron a transformarse para adaptarse a las necesidades de la crianza. El matrimonio incorporó diferentes elementos infantiles al living, destinando parte de ese sector al entretenimiento y al aprendizaje, con propuestas que fueron cambiando a medida que avanzaba el crecimiento del bebé.

El pelotero que Sol Pérez preparó para su hijo Marco en el living

En la grabación que compartió Sol Pérez, se puede observar a Marco sentado dentro de un pelotero repleto de esferas de colores, rodeado por una estructura de malla transparente con bordes verdes y amarillos e ilustraciones de animales de la selva. La panelista, vestida con una prenda clara y el cabello recogido, permanece frente a él para acompañarlo durante la actividad.

Sol Pérez y su hijo Marco durante un momento de juegos en el living.

Una vez dentro del espacio infantil, la conductora comienza a interactuar con los juguetes que los rodean, acercándole algunas pelotas rojas que el nene sostiene y mueve con las manos. Entre miradas y movimientos, ambos participan de una secuencia que transcurre en uno de los ambientes principales de la casa, especialmente acondicionado para sus actividades.

El rincón está ubicado junto a unos amplios ventanales que permiten apreciar el jardín exterior y cuenta con juguetes de encastre, pequeños vehículos y accesorios didácticos, distribuidos alrededor de una alfombra. También se distinguen recipientes transparentes utilizados para guardar diferentes objetos, además de estructuras coloridas que completan el sector de entretenimiento.

En agosto, la abogada había dado a conocer cómo estaba organizado este lugar, con muñecos y propuestas adaptadas a las necesidades de su primogénito. El pelotero permite observar cómo la conductora lo utiliza actualmente, en una etapa de mayor movimiento y exploración.

A lo largo de la secuencia, madre e hijo permanecen sentados entre las pelotas, que toman y desplazan de un lado a otro a medida que continúa el entretenimiento. El registro permite apreciar la interacción entre ambos y el espacio que la familia destinó para que el nene pudiera disfrutar de sus juguetes dentro de la casa.

El nacimiento de Marco marcó una nueva etapa para el matrimonio. Desde entonces, la modelo comenzó a compartir diferentes experiencias vinculadas con la maternidad, tanto durante los primeros meses como en las actividades que actualmente realiza para acompañar su desarrollo.

Sol Pérez junto a su marido, Guido Mazzoni, y su hijo Marco.

Los viajes de Sol Pérez junto a Guido Mazzoni y Marco durante 2026

Antes de regresar a las actividades habituales en su hogar, Sol Pérez, Guido Mazzoni y Marco disfrutaron de unas extensas vacaciones que se desarrollaron entre septiembre y octubre. La primera parada fue Punta Cana, donde se hospedaron en un complejo turístico con instalaciones especialmente preparadas para familias y propuestas recreativas destinadas a los más chicos.

Durante su estadía en el Caribe, aprovecharon las playas, las piletas y los espacios de descanso del alojamiento, que también ofrecía diferentes talleres infantiles. El nene participó de diferentes actividades, mientras sus padres encontraron tiempo para entrenar y disfrutar de las comodidades del hotel, en una experiencia que quedó registrada en sus redes sociales.

El recorrido continuó por Estados Unidos, donde se reunieron con los padres de ambos para visitar algunos de los parques temáticos más conocidos de Orlando. La presencia de los cuatro abuelos permitió compartir las vacaciones entre tres generaciones, con jornadas dedicadas a recorrer Disney y Universal, en una experiencia que disfrutaron junto al integrante más joven de la familia.

La familia durante su visita a Magic Kingdom, uno de los parques de Disney en Orlando.

La conductora reconoció que inicialmente tenía algunas dudas sobre cómo reaccionaría su primogénito ante un viaje de esas características, especialmente por su corta edad y la cantidad de estímulos que ofrecen los parques. Sin embargo, la experiencia terminó superando sus expectativas, según expresó en una publicación de Instagram donde contó que todos habían quedado fascinados con el paseo.

Las jornadas incluyeron recorridos por las diferentes atracciones de Disney, escenarios inspirados en películas y propuestas pensadas para visitantes de distintas edades. La familia también conoció Universal, donde disfrutaron de espacios vinculados con producciones como Los Simpson y Harry Potter, que formaron parte del itinerario organizado durante su paso por Orlando.

Después de aquella experiencia, continuaron hacia Miami, la última parada antes de regresar a la Argentina. Allí aprovecharon los días de buen clima para descansar junto al mar y realizar nuevas salidas, mientras la modelo compartió algunos de los trajes de baño que eligió para sus vacaciones, entre ellos diseños estampados que mostró a través de Instagram.

Sol Pérez junto a su hijo en uno de sus viajes.

La recorrida por el Caribe y Estados Unidos ocupó buena parte de las últimas semanas y permitió que los integrantes de la familia disfrutaran de diferentes experiencias. Uno de los aspectos más destacados fue la participación de los abuelos, especialmente durante las visitas a los parques temáticos, donde acompañaron las actividades y compartieron tiempo con su nieto.

Después de esa agenda de viajes, Sol Pérez regresó a las actividades que forman parte de sus días con Marco, esta vez dentro de la vivienda que comparte con Guido Mazzoni. El nuevo video dejó ver cómo aprovechan el pelotero instalado en el living, un espacio que adaptaron para acompañar el crecimiento del nene y que actualmente forma parte de sus momentos de juego en casa.