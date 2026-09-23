La reacción de Marco, el hijo de Sol Pérez, a la sorpresa que le prepararon en Punta Cana: "Sos mágico"

Sol Pérez cerró una etapa de meses de trabajo frente a las cámaras y, casi sin pausa, cambió los estudios de televisión por unos días de descanso en el Caribe. Después de su participación como panelista en Gran Hermano Generación Dorada, la abogada viajó junto a su pareja y su hijo Marco a Punta Cana, para disfrutar de unas vacaciones en familia.

Sol Pérez y su hijo, Marco

Durante la estadía, la panelista compartió diferentes momentos junto a su hijo, desde los juegos en la pileta hasta algunas escenas más tranquilas dentro del resort. Entre todas esas publicaciones, hubo una que se destacó especialmente por la reacción del pequeño frente a una sorpresa que encontró al ingresar al baño.

Marco, el gran protagonista de las publicaciones de Sol Pérez

Durante su estadía en Punta Cana, Sol Pérez encontró en las escenas junto a Marco algunas de las postales más tiernas de sus vacaciones. El pequeño disfrutó especialmente de los momentos en el agua y apareció en varias de las imágenes con su gorro celeste y un verde agua, mientras jugaba en la pileta y compartía con su mamá.

Marco ha disfrutado al máximo los días en Punta Cana

Sol Pérez ha compartido varios momentos íntimos con sus seguidores

Las postales de ambos reflejaron buena parte de la intimidad familiar durante esos días. Entre juegos y chapuzones, la modelo también mostró algunos momentos más tranquilos de Marco, como una de las mañanas en las que lo encontró en la cama, todavía con su pijama a rayas y su chupete azul, después de regresar de entrenar.

La sorpresa que recibió Marco, el hijo de Sol Pérez durante sus vacaciones

Uno de los momentos más llamativos del viaje ocurrió cuando Sol Pérez y Guido Mazzoni le prepararon una sorpresa al pequeño. La modelo invitó a Marco al baño para presentarle una bañera completamente ambientada. La escena estaba decorada con una temática marina y diferentes figuras realizadas con globos que rápidamente despertaron la curiosidad del pequeño. Sobre el borde de la bañera había un gran pulpo azul hecho con globos y, cerca de él, también se podía observar un cangrejo rojo.

La decoración se completaba con otro pulpo verde y diferentes globos alargados de color rojo, verde y azul dentro de la tina. Al ver todos los detalles, el pequeño se acercó con curiosidad para explorarlo absolutamente todo. El video compartido por su madre también contó con una emotiva dedicatoria: “Sos mágico mi amor”. De esta manera, una escena sencilla de las vacaciones terminó convirtiéndose en uno de los momentos más especiales de su estadia en Punta Cana.

Quién es Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni

Marco es el primer hijo de Sol Pérez y el empresario Guido Mazzoni. El pequeño nació el 4 de abril de 2025 en el Hospital Austral de Pilar y llegó para convertirse en el gran protagonista de la vida familiar de la conductora, que desde entonces fue compartiendo algunos de sus momentos de crecimiento con sus seguidores.

Así han sido los días de Sol Pérez y su familia en Punta Cana

Con el paso de los meses, Sol Pérez mostró distintas escenas de su día a día, desde sus primeros momentos hasta los planes que comparten en familia. Ahora, durante sus vacaciones en Punta Cana, volvió a quedar claro que el pequeño ocupa un lugar especial en el contenido que la abogada decide compartir en sus redes. A poco más de un año de su nacimiento, Marco disfruta de una etapa marcada por los juegos, los descubrimientos y la curiosidad.