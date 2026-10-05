Sol Pérez compartió el momento más tierno de Marco durante sus vacaciones en Miami: “Bebé mágico”

Sol Pérez continúa disfrutando de unas vacaciones familiares junto a Guido Mazzoni y su hijo Marco, después de pasar por distintos destinos en los que combinaron días de playa, parques temáticos y actividades junto a sus seres queridos. Durante el recorrido, la panelista fue compartiendo algunas postales y mostrando cómo vive el pequeño cada una de las experiencias.

La familia llegó luego a Miami, donde la conductora continuó registrando parte de sus días de descanso. En las últimas horas, una nueva publicación puso especialmente el foco en Marco, que tiene un año y medio y atraviesa una etapa en la que sus padres comenzaron a mostrar algunos de sus nuevos aprendizajes.

Las vacaciones familiares de Sol Pérez junto a Marco

Sol Pérez y Guido Mazzoni comenzaron parte de este recorrido en Punta Cana, donde disfrutaron de jornadas en la playa y la pileta junto a su hijo. Las imágenes que la conductora publicó durante aquellos días mostraron algunos momentos cotidianos de la familia antes de continuar el viaje por Estados Unidos.

La familia visitó los parques de Disney (Instagram)

El itinerario siguió en Orlando, donde visitaron los parques de Disney acompañados por Marco. La conductora contó entonces que antes de llegar no sabía cómo reaccionaría su hijo ante una experiencia de esas características por su corta edad. Una vez allí, compartió imágenes del pequeño recorriendo los parques y participando de distintas actividades junto a su familia.

Marco nació el 4 de abril de 2025 y es el primer hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni. Desde entonces, la pareja fue mostrando algunos momentos puntuales de su crecimiento y distintas situaciones que forman parte de esta etapa familiar. Apenas unos días antes de las imágenes desde Miami, la panelista había compartido otro video de su hijo en el que se lo escuchaba repetir algunas palabras durante un intercambio con ella. El registro permitió conocer otro de los avances que el pequeño fue incorporando durante los últimos meses.

Sol Pérez, Guido Mazzoni y Marco vivieron unas intensas vacaciones (Instagram)

Tras las playas de Punta Cana y los días en Orlando, Miami se convirtió en otra de las paradas de las vacaciones familiares. Fue allí donde la figura televisiva decidió destacar una escena sencilla junto a Marco, que funcionó como punto central de una de sus últimas publicaciones.

El tierno momento de Marco que compartió Sol Pérez

Sol Pérez publicó un video en el que aparece caminando por la playa de Miami junto a Marco. En las imágenes, el pequeño avanza descalzo sobre la arena, vestido con ropa de playa y un gorro, mientras su mamá sostiene una de sus manos y camina a su lado. La conductora acompañó el registro con un mensaje dedicado exclusivamente a su hijo. “Mi Marco. Te amo bebé mágico”, escribió, antes de agregar que siempre estará caminando a su lado, una frase que vinculó directamente con la escena que eligió compartir.

El video no corresponde a los primeros pasos del pequeño. La panelista ya había mostrado en diciembre de 2025 un registro de esa etapa, cuando Marco tenía ocho meses y comenzaba a desplazarse dentro de su casa. La publicación desde Miami permite verlo meses después caminando por la arena acompañado por su mamá.

La escena se suma a otros momentos que Pérez fue mostrando durante estas vacaciones y que permiten seguir algunos cambios del pequeño mientras transita su segundo año de vida. En este caso, la atención quedó puesta únicamente en la caminata de madre e hijo y en las palabras con las que la conductora decidió acompañarla.

Después de recorrer distintos destinos junto a Guido y otros integrantes de la familia, La modelo eligió esa caminata con su hijo para protagonizar una de sus publicaciones desde Miami. El registro se convirtió así en una nueva postal del viaje y en otra imagen del crecimiento del pequeño.

En unas intensas vacaciones, Marco volvió a ocupar el centro de las redes de Sol Pérez durante el paseo familiar. La caminata por la playa y el mensaje que la conductora le dedicó quedaron como uno de los últimos registros de unos días que también tuvieron escalas en Punta Cana y Disney.