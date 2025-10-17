Soledad Larghi contó el dramático momento que vivió con un acosador: “Me temblaban las piernas”

Luego de que Agustina Peñalva hiciera pública una denuncia de acoso, Soledad Larghi decidió romper el silencio y contó por primera vez el terrible episodio que vivió en 2016. La confesión sucedió durante una entrevista con Pamela David en Desayuno Americano, donde la periodista se mostró movilizada al revivir aquel hecho que hasta ahora había mantenido en la intimidad.

“Me impresionó un montón. Vi recién el video y me impresionó porque, sí, sentía que estaba un poco recordando lo que me había pasado a mí”, expresó Soledad Larghi al referirse al testimonio de Agustina Peñalva. La periodista contó que, si bien su entorno conocía la situación, no había querido hacerla pública por miedo e incomodidad: “Fue muy incómodo para mi familia en general lo que pasó, porque venía con una carga violenta y agresiva muy fuerte lo que esta persona me escribía”, recordó.

El episodio de terror que vivió Soledad Larghi

Durante su intervención, Soledad Larghi detalló que el hecho más grave ocurrió en 2016, cuando salía de Radio Belgrano, donde conducía el programa El sexto día junto a Débora Plager: “Salgo con mi matecito, mi termo, colgada de una palmera como siempre, voy al auto y antes de entrar se me cruza un hombre que se me pone enfrente”, relató.

La periodista explicó que, al principio, creyó que se trataba de una situación cotidiana, pero rápidamente entendió que no: “Le sonreí, ‘Hola, sí, ¿qué necesitás?’. Este hombre me mira y me dice: ‘Soledad, te vine a buscar’. Entonces, yo agarro y le digo: ‘No, te estás confundiendo’. Y cuando lo miro con atención, este hombre estaba como temblando, le temblaba muchísimo la boca… me dice: ‘Te vine a buscar, te dije que te venía a buscar y te vine a buscar’”.

Ante el miedo, Soledad Larghi recurrió a la improvisación para protegerse: “Le dije: ‘Mirá que del otro lado del vidrio hay un montón de policías que te están mirando. Si yo grito, estos policías van a actuar’. Era todo mentira, no había ningún policía, pero a mí se me ocurrió decirle eso”, contó.

Ante la amenaza de Soledad Larghi, este hombre se quitó y la dejó pasar: “Él se corre, yo me meto al auto, hago una cuadra y después tuve que frenar porque me temblaban las piernas”, relató. Sin embargo, la preocupación aumentó luego de que una investigación posterior revelara que el sujeto había estado esperándola desde las cinco de la mañana, mientras ella llegaba recién a las nueve para comenzar su programa: “Fueron a buscar las cámaras de la radio y vieron que esta persona estaba desde las cinco esperándome. Se lo veía perfectamente”, explicó.

La avalancha de mensajes agresivos que recibió Soledad Larghi

Soledad Larghi contó que su acosador le enviaba hasta treinta mensajes diarios, interpretando que ella le hablaba directamente desde la televisión: “Aparecen un sinfín de mensajes, pero yo les digo quinientos. Me decía cosas como ‘me gusta el color que te pusiste’ o ‘no me gustó la consigna que dijiste’. Él interpretaba que yo le mandaba mensajes al aire”, relató.

Tras la denuncia, las autoridades le asignaron una custodia policial durante dos semanas, luego de que el hombre volviera a intentar acercarse: “Me pusieron durante dos semanas una custodia. No quería saber nada porque me parecía muy incómodo, pero me dijeron: ‘Una cosa es lo virtual, pero cuando se cruza la línea de lo virtual a lo real, esto es para tomar medidas’”, explicó. Finalmente, el acosador fue detenido cuando regresó a la radio. “Esta persona le decía a la policía: ‘No, no, pero ella nunca me dijo que no’”, recordó Soledad Larghi. Su relato expuso la gravedad y persistencia del acoso que terminó marcando su vida personal y profesional.