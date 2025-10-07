Así fue el especial festejo de cumpleaños de Pamela David: viaje de amigas y diversión

Pamela David celebró su cumpleaños con un especial festejo que incluyó un viaje de amigas y mucha diversión. La modelo eligió un destino vibrante y se rodeó de mujeres que forman parte de distintas etapas de su vida, en una experiencia que combinó momentos compartidos, moda y alegría. Durante el fin de semana se sucedieron encuentros, salidas y momentos de relax.

El increíble festejo de Pamela David por su cumpleaños

Pamela David celebró su cumpleaños con un viaje inolvidable junto a sus amigas a Río de Janeiro. El festejo, que se extendió durante el fin de semana y parte del lunes, combinó risas, salidas nocturnas, playa y momentos de conexión entre mujeres que forman parte de distintas etapas de su vida.

Desde el primer momento, la presentadora mostró que el festejo fue único junto a una serie de fotos donde se la veía junto a sus acompañantes en un avión privado cantando y bailando rumbo a Río de Janeiro, todas con gorras que decían “Hoy manda la cumpleañera”. Desde el vuelo, se podía ver la emoción de todas por la celebración.

En el posteo que realizó Pamela David, se podía ver, en una de sus primeras noches de viaje, a ella y todas sus amigas en una fiesta. Para esta ocasión, se declinó por un look cargado de tendencias y con un aire moderno. Su atuendo se centró en un vestido de seda negro, con escote pronunciado y breteles finos; sumó también un makeup natural con detalles en los ojos.

“Fue un finde más lunes hermoso, con charlas, risas, encuentros y amigas de distintos tramos de mi vida que pareciera que se hubieran conocido siempre”, escribió en su Instagram. Uno de los momentos más comentados fue el paso por la playa, donde la modelo lució un traje de baño verde militar de un solo hombro, acompañado por una camisa solera blanca.

El cierre del festejo llegó con una escena íntima, en la que Pamela David sopló las velas sobre un postre, vestida con un diseño blanco corto, escote en V y breteles finos. “Gracias a todas las personas que acompañaron para que esto suceda”, escribió en sus redes sociales. “Alguien que hoy ya no está me dijo: ‘Entre foto y foto suceden muchas cosas: momentos lindos, otros no tanto, momentos tristes y esos que te rompen el alma y no les sacamos fotos’”, continuó.

Por su parte, la publicación de la presentadora, que recibió miles de likes y comentarios, también incluyó un agradecimiento especial: “Gracias a mi hombre, a las familias de cada una que se organizó con la profunda ausencia de las increíbles mujeres que hicieron el viaje. Gracias, simplemente gracias”.

