Revelaron los mensajes que recibió Agustina Peñalva: “Más de 30 por día”

Agustina Peñalva atraviesa desde hace dos meses una situación angustiante: en primera persona, narró que un hombre la acosa de manera constante a través de redes sociales y la sigue. La periodista de C5N aseguró que ya realizó tres denuncias y que cuenta con un botón antipánico.

Este lunes, en A la Tarde, el programa de América TV, mostraron los chats con los mensajes que recibió la periodista. “Los mensajes le empezaron a llegar el primero de agosto. Por día, le llovían los mensajes, más de 30 por día”, contaron en el ciclo.

Agustina Peñalva

Los mensajes que recibió Agustina Peñalva

Conmovida, Peñalva rompió en llanto en vivo y habló directamente a cámara, pidiendo que se le detenga la persecución y que la Justicia agilice los tiempos de acción para proteger a las víctimas de este tipo de situaciones. De acuerdo a la información que trascendió, la última denuncia fue radicada el viernes pasado en la Fiscalía 18 de la Ciudad, a cargo de Juan Cruz Ártico, y está caratulada como hostigamiento. Mientras, el acusado en cuestión, se presentó en la fiscalía junto a un abogado.

Un colega de Peñalva relató en A la Tarde que la situación afecta su día a día: “Ella de la nada reacciona de una manera y nos preguntábamos qué le pasó”, dijo, refiriéndose a un episodio en el que el acosador apareció mientras trabajaban en una cobertura.

Entre los mensajes difundidos se pueden leer frases como: “Mi amigo (...) está muy entusiasmado siguiéndola en IG. Es un fana suyo de corazón. Puede confiar en él como en mí mismo!!” o “Va a tener que esperarme un ratito para que retome el aliento. TODO el día entero estuve cien por cien seguro que este era un asunto terminado...”.

En el programa destacaron que la periodista no se encuentra sola y que el caso está siendo acompañado por las autoridades judiciales. Mientras tanto, Agustina Peñalva pidió poder continuar con su vida y su trabajo en paz, sin miedo y sin sentirse vigilada.

F.A