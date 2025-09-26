Soledad Pastorutti respondió a las críticas: “No es de vida o muerte”

En plena actividad como jurado de La Voz Argentina y mientras avanza con los preparativos para sus shows en el Teatro Gran Rex, Soledad Pastorutti suele tomarse momentos para interactuar con sus seguidores. Hace algún tiempo la cantante abrió una ronda de preguntas en la red social X, donde se pronunció sobre el tema de la comida.
Una usuaria de X la preguntó si era celíaca, a lo que Soledad Pastorutti respondió: “No, no. No tolero el gluten”. Con esa respuesta, La Sole dejó en claro que no padece celiaquía pero sí una intolerancia que la lleva a cuidar su alimentación, aunque sin llegar a los niveles de restricción que requiere una persona celíaca.
El pedido sin TACC de Soledad Pastorutti
Ahora, durante una reciente ronda de preguntas en X, una usuaria bromeó con la posibilidad de llevar torta a un encuentro. Soledad Pastorutti no dudó en responder: “Sin TACC”, dejando en claro que procura mantener una dieta libre de trigo, avena, cebada y centeno.
Sin embargo, poco después un usuario recordó que en el programa La Voz Argentina la cantante había aceptado la tradicional “tableta” que los participantes entregan al jurado y hasta había sido fotografiada comiendo empanadas. Estos gestos despertaron algunas críticas y comentarios irónicos que rápidamente se viralizaron.
La respuesta de Soledad Pastorutti
Frente a las observaciones, Soledad Pastorutti fue clara: “No es de vida o muerte. Puedo hacer algunas pocas excepciones para no despreciar”. Con esa frase, buscó relativizar la polémica y subrayar que, aunque cuida su alimentación, no se trata de una condición que la obligue a mantener una dieta estricta en todo momento.
Mientras tanto, la cantante continúa enfocada en su carrera artística. Tras el éxito de sus funciones de abril, confirmó su regreso al Teatro Gran Rex los días 12 y 13 de octubre. Allí, Soledad Pastorutti promete un recorrido por los clásicos que marcaron sus más de 30 años de trayectoria y también un repaso por las canciones de sus discos más recientes, en un show pensado para emocionar y celebrar junto a su público.