Tras los rumores, Soledad Pastorutti confirmó cuál es su verdadera relación con el Chaqueño Palavecino: “Tenemos un amor platónico”

Durante su participación en La Voz el pasado 21 de agosto, el Chaqueño Palavecino sorprendió al público al dedicarle una canción de amor a Soledad Pastorutti: “Siento una agonía porque tu eres mía y nadie lo sabe”. La interpretación del cantante desató una oleada de teorías en redes sociales lo que llevó a Pastorutti a conceder una entrevista a Puro Show para revelar la verdad de su vínculo.

“El Chaqueño me cantó una canción de amor, pero porque nos queremos mucho. Tenemos un amor platónico que va más allá, me hace acordar a la relación que yo tenía con Horacio Guarany”, explicó Soledad Pastorutti. Además, dejó claro que siente un respeto y admiración impresionante por el Chaqueño Palavecino.

La verdad sobre el vínculo de Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino

Con esta breve pero contundente declaración, Soledad Pastorutti blanqueó su relación con el Chaqueño Palavecino, describiéndolo como un amor platónico. Asimismo, la intérprete explicó que su vínculo lo ha mantenido en el respeto mutuo y el cariño, dejando entrever que no hay necesidad de darle pie a ningún rumor.

La intención de Soledad Pastorutti con esta declaración fue obvia pero necesaria. Y es que su relación se ha construido y consolidado durante años gracias a diferentes colaboraciones artísticas. Esto ha llevado a la cantante y al Chaqueño Palavecino a establecer una relación sólida tanto dentro como fuera de los escenarios.

Soledad Pastorutti reacciona a la exposición en redes sociales

Además de blanquear su relación con el Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti aprovechó la oportunidad para hablar sobre la exposición en redes sociales: "Siempre que uno es artista se expone y del otro lado está la opinión del otro. Ayer, justo viendo algún programa de televisión escuché la frase de que no hay que hacerle caso a las redes y yo creo que sí hay que hacerle caso a lo que dice la gente, pero no pasarse de rosca", comenzó.

Soledad Pastorutti reflexionó sobre la percepción del público y sentenció: “La verdad no es absoluta, cada uno opina desde su realidad. Yo soy artista y me interesa saber lo que piensa la gente, por que si no, ¿para qué me subo a un escenario a cantar? Creo que ni todo lo bueno es tan bueno ni todo lo malo es tan malo”. Sobre esta línea aprovechó para referirse a Lali Esposito, asegurando que no le da consejos: “es lo suficientemente inteligente para defenderse", finalizó.