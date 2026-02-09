Así es Nicolás Rodríguez, el futbolista que jugó en las inferiores de River y ahora es novio de Furia de Gran Hermano

Furia, una de las figuras más comentadas de Gran Hermano 2023, hizo pública su relación con Nicolás Rodríguez, arquero de Excursionistas, y sacudió por completo las redes sociales al blanquear su amor y darle visibilidad mediática. Rodríguez eligió Instagram para compartir una imagen que terminó por confirmar lo que muchos ya intuían: su vínculo con la ex participante del reality. En la fotografía, ambos aparecen abrazados y sonrientes, con un emoji de corazón que selló el mensaje para miles de seguidores.

Nicolás Rodríguez, arquero de Excursionistas, con pasado en las inferiores de River e Independiente

Quién es Nicolás Rodríguez

Nicolás Rodríguez nació en Quilmes y desde muy joven se vinculó con el fútbol de alto rendimiento. Pasó por las divisiones inferiores de clubes de peso nacional como Independiente de Avellaneda y River Plate, donde compartió plantel con figuras que luego se consolidaron en la élite del fútbol. En el caso de River, formó parte del equipo juvenil que se consagró campeón de la Copa Libertadores Sub-20 en 2012, torneo disputado en Lima, aunque en ese momento se desempeñaba como suplente.

Más allá de ese éxito en las juveniles, Rodríguez siguió construyendo su carrera en el fútbol local. Actualmente es arquero de Excursionistas, un club tradicional del ascenso argentino donde se ha afirmado como figura bajo los tres palos. El paso por diferentes equipos y categorías lo consolidó como profesional de disciplina y constancia, dos virtudes que marcan su estilo tanto dentro como fuera de la cancha.

Nicolás Rodríguez y Furia blanquearon su relación

A diferencia de otras figuras que se vuelven virales por su presencia mediática, Nicolás mantiene un perfil relativamente bajo más allá del fútbol. Padre de su hija llamada Clara, el arquero combina su carrera deportiva con la vida familiar, una realidad que llamó la atención de muchos seguidores cuando se conoció su relación con Furia.

El blanqueo del romance: un gesto simple con gran impacto

La confirmación de la relación llegó sin grandes anuncios: una simple foto en Instagram acompañada de un corazón fue suficiente para que los fans de Furia y los amantes de las historias personales sigan con atención la nueva etapa de la mediática fuera de la casa de Gran Hermano.

Con perfil bajo fuera de la cancha, Nicolás Rodríguez combina su carrera en el ascenso con su vida familiar y personal.

La publicación original fue hecha por el futbolista y luego replicada por Furia, lo que generó una avalancha de reacciones positivas en redes. Más allá de la figura mediática que representa su pareja, Nicolás llega a esta historia con una carrera futbolística que respalda su nombre. Como arquero en Excursionistas, se desenvuelve en un ámbito profesional exigente, donde cada partido y cada entrenamiento hablan de disciplina, compromiso y sacrificio.

En diálogo con Primicias Ya, la exparticipante de Gran Hermano describió cómo se complementan: “Nos llevamos muy bien, nos reímos muchísimo y los dos compartimos el deporte dado que yo soy atleta y lo apoyo mucho en su profesión”. Y agregó con firmeza: “No seré botinera porque él tiene una profesión y yo otra”.

Nacido en Quilmes y campeón de la Copa Libertadores Sub-20 con River en 2012

Así, la relación entre Nicolás Rodríguez y Furia, nacida después del paso de ella por Gran Hermano, terminó despertando el interés de públicos muy distintos: los seguidores del reality y los fanáticos del fútbol, que ahora miran con curiosidad la historia que une a ambos mundos.

BR