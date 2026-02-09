Damián Pier Basile, el ganador de Bake Off que le preparó la torta a Magnolia y se ganó fuertes críticas

Damián Pier Basile, ganador de Bake Off Argentina en 2020, quedó envuelto en una inesperada polémica luego de preparar el pastel del cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez. Lo que debía ser una celebración infantil terminó generando una ola de críticas virtuales que apuntaron directamente contra el pastelero, sin relación alguna con su desempeño profesional.

Cumpleaños de Magnolia Vicuña en la Casa de los Sueños

El episodio ocurrió luego de que la actriz compartiera en sus redes sociales imágenes del cumpleaños que organizó en su casa, ambientado con la temática de Stranger Things. Allí agradeció públicamente a Damián Pier Basile por la torta, un gesto habitual en celebridades, pero que esta vez desató un conflicto que escaló rápidamente en redes sociales.

El ataque virtual a Damián Pier Basile

Tras publicar el trabajo realizado para el cumpleaños de Magnolia, Damián Pier Basile comenzó a recibir comentarios agresivos por parte de usuarios que lo cuestionaron por colaborar con la China Suárez. Los mensajes, lejos de referirse al diseño o la calidad de la torta, incluyeron burlas, acusaciones personales y ataques vinculados al escándalo mediático que rodea a la actriz.

Ola de comentarios negativos a Damián Pier Basile

Sorprendido por la reacción, el pastelero habló Pronto y expresó su indignación por la situación: “Nunca imaginé todo esto. Le hice la torta a Magnolia y se me armó un quilombo tremendo”, confesó. Además, explicó que muchos de los comentarios fueron realizados en un video que formaba parte de una campaña para una marca, lo que lo obligó a borrar mensajes uno por uno. “Me están diciendo que cierre el negocio”, relató.

Un festejo paralelo para Magnolia Vicuña

Mientras tanto, Benjamín Vicuña también celebró el cumpleaños de su hija Magnolia al día siguiente, en su propia casa. El actor chileno compartió en redes sociales cómo ambientó su hogar con la misma temática de Stranger Things, destacando el entusiasmo de la niña por la serie.

El festejo de Magnolia Vicuña en casa de su papá, Benjamín Vicuña

“Mi casa se transformó en Hawkins”, escribió Benjamín Vicuña al mostrar la decoración y la pijamada que organizó para festejar junto a su hija. Al igual que en el evento organizado por la China Suárez, el cumpleaños contó con una torta temática y un clima íntimo y familiar, lejos de cualquier polémica. Sin embargo, el contraste fue evidente: mientras uno de los festejos quedó marcado por la alegría, el otro terminó salpicando injustamente a un profesional que solo cumplió con su trabajo.