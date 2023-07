Soledad Silveyra se emocionó al hablar del suicidio de su madre: "Hay que saber perdonar y no ser rencorosa"

Soledad Silveyra es una de las actrices más exitosas y conocidas del país y actuó en cientos de novelas y películas, además de tener gran presencia en el teatro. A pesar de que mantiene un perfil bajo, cada tanto da alguna entrevista donde abre su corazón al máximo, como fue el caso del reportaje que le hizo Fer Dente en Noche Al Dente.

El programa de Fer Dente se caracteriza por tocar temas cómicos, pero también se le da un espacio a hablar temas serios y sensibles. Soledad Silveyra, con su gran capacidad humorística, contó una insólita anécdota con Sandro que asombró e hizo reír a todos. "Me agaché, me quedé en cuclillas mirándolo para verle la cara porque lo tenía de frente. La señora estaba de espaldas y yo quería ver cómo era. Me fui arrastrando y de golpe me enganche con un clavo salido y me lo clavé en la pierna", relató la actriz.

Pero no todo son risas, sino que también hubo lágrimas. En un momento, Fer Dente le hizo una pregunta que le abrió una gran puerta a Soledad Silveyra para hablar todo aquello que normalmente no habla. Entonces, la actriz contó ciertos difíciles momentos que le tocó vivir a nivel familiar y cómo hizo para sobrellevarlos. Por ejemplo, el momento en que se suicidó su mamá.

La emoción de Soledad Silveyra al hablar del suicidio de su madre

Soledad Silveyra es sumamente sensible, probablemente por eso sea una excelente actriz. Y en Noche Al Dente lo demostró cuando habló de su mamá y el momento en que se suicidó.

Soledad Silveyra sufrió un accidente y se mostró en silla de ruedas

"Todo lo que me viene a vos es amor, admiración y alegría. No vamos a entrar en detalles de tu vida, no importa, pero a vos que te tocó vivir un montón de cosas que a cualquiera lo puede dejar mal, ¿cómo hacés para tener esta luz?", le preguntó Fer Dente, intentando ser lo menos específico posible para no incomodar a Soledad Silveyra.

Con toda la sensibilidad del mundo, Soledad Silveyra respondió: "Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con la voluntad. Con la voluntad de ser lo que uno pueda. Desde ser una actriz popular, hasta hacer una cajita de fósforos y ser feliz decorándola".

Soledad Silveyra y su elenco

Luego, Soledad Silveyra habló sobre el perdón y lo importante que es no ser rencoroso en la vida, refiriéndose al suicidio de su madre. "Y, sobre todo, saber perdonar y no ser rencorosa. Yo tengo una madre suicida que me costó muchísimo superar y que, gracias a Dios y a la vida, me dio la oportunidad de perdonar", expresó la actriz.

Ya completamente emocionada, Soledad Silveyra cerró: "Ahí me di cuenta lo que era el perdón. Ahí entendí lo importante que es el perdón, cómo te limpia, te enjuague. Me gusta la palabra enjugarse, es como sacarse la tierra de encima".

NL.