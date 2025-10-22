Valentina Cervantes apostó al Barbie core, conquistó a todos y generó la reacción de Wanda Nara

Valentina Cervantes está llamando la atención de todos los usuarios de las redes sociales, por su paciencia, belleza y dotes culinarios en MasterChef Celebrity. La influencer y modelo es de las participantes más observadas y fashionistas del certamen, lo que la vuelven un blanco de los expertos y seguidores de la industria de la moda. En las últimas horas, conquistó a todos con una apuesta Barbie core, pero llamó la atención de Wanda Nara, con quien habría una tensa relación por su actitud con Enzo Fernández.

El look Barbie core de Valentina Cervantes

El look total pink de Valentina Cervantes y el gesto de Wanda Nara

Valentina Cervantes es una de las "mujeres de la Selección" más queridas en las redes sociales. Su carisma y elecciones fashionistas la volvieron una influencia de tendencias, sobre todo en el estilo deportivo y comfy para todos los días. Ahora, también llamó la atención de todos por sus dotes culinarios en MasterChef Celebrity, volviéndose una de las más elogiadas por el jurado y sus compañeros, y pasando en todas las rondas con un gran desempeño.

El look Barbie core de Valentina Cervantes

Sin embargo, también protagonizó un escándalo, cuando dieron a conocer que habría cierta tensión entre ella y Wanda Nara. El motivo sería porque la conductora había intentado tener una relación con Enzo Fernández, la pareja de la influencer y el padre de sus dos hijos. En sus redes sociales, Valentina se aleja de los rumores y solo muestra sus avances en el programa, al igual que sus looks para todos los días. Así, apostó al Barbie core y se robó la atención de Nara, quien no lo dejó pasar.

En su cuenta de Instagram, compartió postales de un paseo por Buenos Aires, donde lució un conjunto deportivo total pink. Se trataba de un top estilo bikini triangular rosa pastel, que iba en composé con una mini falda recta y un buzo pupera de la misma tonalidad. Para cerrar el estilo Barbie, lo acompañó de una minibag elegante con cadenas doradas y unas zapatillas en conjunto. Sus seguidores quedaron enamorados del conjunto, y la propia Wanda Nara dejó un gesto a su favor: le puso me gusta a las fotos.

El look Barbie core de Valentina Cervantes y el gesto de Wanda Nara

Valentina Cervantes la está rompiendo en MasterChef Celebrity, mientras sigue disfrutando de su vida en la Argentina, con trabajos en la moda y la televisión. Si bien protagonizó escándalos y rumores de tensión con Wanda Nara, en sus redes sociales se aleja de todo aquello para enfocarse en lo que más le gusta, y para dejar en claro cuál es su estilo fashionista favorito. La influencer y modelo es de las más observadas por la industria, e incluso por otras famosas referentes de tendencias.

A.E