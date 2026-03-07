MasterChef: el romántico gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson que reavivó los rumores de noviazgo

Ian Lucas y Evangelina Anderson pasaron de estar involucrados en un apasionado romance a declararse la guerra. Lo cierto es que en la reciente gala de Masterchef Celebrity (Telefe), un particular gesto del cantante con la modelo generó fuertes repercusiones en redes sociales y todo tipo de reacciones.

Masterchef mostró el vínculo cercano que había entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

El clima en torno a Ian Lucas y Evangelina Anderson sigue dando que hablar. Luego del fuerte cruce que protagonizaron, ambos volvieron a quedar en el centro de la escena en las redes sociales. Todo comenzó cuando Telefe mostró el vínculo cercano que había entre ellos y lo cómplices que eran durante las grabaciones del programa.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

En la edición emitida, el pasado viernes 6 de marzo, el youtuber ayudó a la top model a ingresar al estudio como en sus tiempos como vedette de revista teatral mientras todas las miradas se posaban en ella. Este clip fue muy comentado en en las distintas plataformas, sobre todo cuando Evangelina Anderson decidió subirlo a sus historias de Instagram. “Los semifinalistas”, escribió acompañado por un emoji de corazón blanco. Este detalle en su red social no pasó desapercibido y hasta causó sorpresa total en sus seguidores.

De hecho, su publicación fue interpretada de distintas maneras. Mientras algunos usuarios consideraron que podría tratarse de una señal de que retomaron su buen vínculo, pese al explosivo ida y vuelta, otros opinaron que se trata de un intento de poner paños fríos a la situación con el joven luego del fuerte conflicto que protagonizaron esta semana.

La llamativa publicación de Evangelina Anderson que reavivó rumores de romance con Ian Lucas

Lo cierto es que Evangelina Anderson ya había adelantado en Cortá por Lozano, donde se desempeña como nueva panelista, que en estos días se iba a ver la relación cercana que tenía con Ian Lucas. Sin embargo, destacó en todo momento que fueron "compañeros" de trabajo y que tras terminar las grabaciones del formato de cocina no volvieron a verse, tirando por tierra las versiones de affaire con él.

Ian Lucas y Evangelina Anderson: un coqueteo frente a cámaras que terminó mal

En las últimas horas, Ian Lucas dejó de seguir en Instagram a Evangelina Anderson. La decisión llegó después de que la modelo volviera a negar públicamente algún vínculo sentimental con él y remarcara, una vez más, la diferencia de edad entre ambos. Para él, sus palabras sonaron a ninguneo y por eso decidió publicar un comunicado para responderle de forma contundente.

"Todo esto me da bastante tristeza y vergüenza", comenzó su descargo. En su extenso mensaje también agregó enojado: "Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo". Más adelante, Ian Lucas dio a entender que sí pasó algo con Evangelina Anderson: “No voy a entrar en detalles ni exponer situaciones privadas, porque no es mi forma de hacer las cosas. Solo quiero aclarar que lo que viví fue real".

Evangelina Anderson e Ian Lucas

Evangelina Anderson, por su parte, volvió a negar que tuvo un romance con Ian Lucas y expresó que la foto donde se los ve dándose un beso, que mostró Yanina Latorre en su programa SQP (América TV), fue simplemente un pico después de una fiesta en la casa de Luck Ra. Sus palabras llaman la atención ya que, horas después, decidió compartir un divertido momento en Masterchef donde, casualmente, se la ve junto a él.

De esta manera, el romántico gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson en Masterchef Celebrity, que ella no dudó en subirlo a su red social, reavivó los rumores de romance y causó un fuerte revuelo. Un nuevo capítulo en esta novela mediática que comenzó como un coqueteo frente a cámaras y terminó mal.