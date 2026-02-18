Evangelina Anderson rompió en llanto en MasterChef Celebrity por una pregunta de Germán Martitegui

Evangelina Anderson en cada gala de Masterchef Celebrity (Telefe), tal es así que con sus platos llegó a las instancias más avanzadas del reality de cocina. En la reciente emisión, la modelo se mostró con los sentimientos a flor de piel y se quebró en llanto ante una consulta de Germán Martitegui. Este momento no pasó desapercibido y llamó la atención en las redes sociales.

La emoción de Evangelina Anderson en Masterchef Celebrity

La más reciente emisión de MasterChef Celebrity Argentina estuvo atravesada por la intensidad, los nervios y las emociones. En esta nueva entrega del ciclo culinario, los concursantes debieron enfrentarse a uno de los desafíos más complejos del certamen: la elaboración de profiteroles, el tradicional postre francés que suele convertirse en una verdadera pesadilla para los cocineros amateurs.

La prueba era decisiva y podía dejar a uno de los famosos fuera de competencia. Sin embargo, contra todo pronóstico, el jurado quedó conforme con los platos presentados y la noche cerró sin eliminaciones. Una de las concursantes que se destacó fue Evangelina Anderson, quien terminó quebrándose luego de una pregunta del jurado que la sorprendió por completo.

Al pasar adelante con su plato, Germán Martitegui no dudó en hacerle una pregunta tan simple como contundente: “¿Por qué te anotaste en MasterChef, Eva?”. La consulta la tomó desprevenida y, con la voz entrecortada, respondió sin poder contener las lágrimas: “Porque me lo pidieron mis hijos”.

Cabe recordar que previo a su debut en Masterchef Celebrity, la top model se encontraba transitando su separación de Martín Demichelis, padre de sus tres hijos, y participando en Los 8 escalones (eltrece). Sin dudas, su llegada al programa de Telefe, que conduce Wanda Nara, la ayudó a potenciar nuevamente su carrera en el país y a conectar con el público.

Acerca de su presente, en el que se muestra soltera y enfocada en sus compromisos laborales, Evangelina Anderson expresó conmovida: “Me siento orgullosa. Es una mezcla de tensión, tristeza y felicidad”. Al verla tan sensible, Germán Martitegui profundizó sus palabras y terminó de emocionarla: “Vos te querías demostrar muchas cosas cuando entraste acá. Y esto es como la culminación de mucho esfuerzo”.

Wanda Nara también comentó sobre la emoción de la top model asegurando que "las lágrimas a veces también son una manera de liberar la tensión con la que cocinaban hoy". Mientras la cámara enfocaba su mirada en primer plano y se podía notar sus lágrimas cayendo sobre su rostro, Evangelina Anderson manifestó quebrada en llanto: "Se lo dedico a mis hijos. Siempre que cocino, pienso en ellos”.

La gran noche de Evangelina Anderson en Masterchef Celebrity, cada vez más cerca de la final

Luego, llegó el momento en que recibió la devolución de sus profiteroles. El primer en juzgar su preparación fue Germán Martitegui, quien con tono amable aseguró: "Están maravillosos. La crema pastelera tiene una textura como de terciopelo. El caramelo está súper crocante y bien distribuido. Bueno podés estar muy contenta". En este instante, Eva continuó llorando y mostrándose agradecida con las palabras del chef.

Donato de Santis, por su parte, manifestó: "La cocina pasa por el cuerpo. Lo hiciste muy, sobre todo muy parejo. Sos una persona muy precisa y delicada. Es una de tus primeras obras maestras". La participante siguió cautivada con los buenos comentarios que recibió su postre francés y afirmó orgullosa: “Sentí que se me llenó el alma".

Por último, Damián Betular comentó: "La crema pastelera está muy bien Eva. Lograste el punto correcto y el cocinado también está muy bien". De esta manera, Evangelina Anderson vivió una de sus mejores noches en Masterchef Celebrity al lucirse con su plato dulce y rompió en llanto por una pregunta de Germán Martitegui sobre el motivo de su participación en el formato.