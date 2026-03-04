Así fue el cumple de Emma, la hija de Evangelina Anderson: parque de diversiones privado y doble torta de princesa

El pasado 21 de febrero, Evangelina Anderson emocionó a sus seguidores con un tierno homenaje a su hija Emma, fruto de su relación con Martín Demichelis. A través de una serie de videos, recordó momentos inolvidables de su infancia, desde el viral challenge de los dulces hasta sus ocurrencias con maquillaje y su sorprendente talento para los idiomas.

Evangelina Anderson, Bastián Demichelis, Lola Demichelis, Emma Demichelis

En aquel entonces, la modelo mostró el costado más íntimo y nostálgico del cumpleaños. Sin embargo, días después Evangelina Anderson decidió revelar cómo fue la verdadera celebración de los 9 años de la pequeña Emma Demichelis.

Un parque de diversiones solo para ella

Evangelina Anderson compartió en Instagram un reel donde se puede ver que alquiló el Parque de la Costa para celebrar el cumpleaños de Emma. En las imágenes se observa a los niños disfrutando de las distintas atracciones, en un entorno prácticamente exclusivo para el grupo de invitados.

Entre juegos, risas y adrenalina, la cumpleañera recorrió el parque acompañada por sus amigos, viviendo una experiencia distinta y memorable. El video dejó ver la felicidad de Emma, consolidando la idea de un cumpleaños pensado al detalle.

Un festejo con doble torta

La celebración de la hija menor de Evangelina Anderson incluyó dos tortas con una estética completamente “girly”. Una de ellas, en forma de corazón y con estilo vintage, destacó por su delicadeza y detalles románticos. La otra, más alta e imponente, estaba decorada con mariposas y el número 9 como protagonista.

Emma Demichelis y Evangelina Anderson

Con esta celebración, Evangelina Anderson volvió a demostrar su dedicación en cada etapa del crecimiento de su hija, combinando emoción, creatividad y una cuota de impacto que convirtió el cumpleaños de Emma en un verdadero evento de princesa.