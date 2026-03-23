Soy Rada y su hija, Bianca, se fueron de vacaciones por Asia: "Qué lindo patear el mundo con vos, qué suerte la mía"

Soy Rada y su hija, Bianca, están de viaje por Asia y fueron armando el recorrido casi en tiempo real desde sus redes. Pasaron por Japón, China, Corea del Sur y Turquía, con paradas en ciudades grandes donde se los ve moverse bastante: trenes, caminatas largas y recorridos por zonas comerciales. En las imágenes aparecen calles con cartelería, cruces muy transitados, estaciones y también templos o espacios más tradicionales, según el destino. No hay un orden estricto en lo que publican, sino fragmentos del viaje que se van sumando día a día.

Soy Rada y Bianca: un recorrido que va más allá de Japón

Rada acompañó las publicaciones con un texto que resume el tono general del viaje: “Un viaje más con mi hija, seguimos coleccionando charlas, fotos, anécdotas, comidas y risas en paisajes indescriptibles. Qué lindo patear el mundo con @bianaristaran, qué suerte la mía”. Esa idea aparece reflejada en las fotos, donde se mezclan momentos de traslado, comidas y recorridos sin una puesta en escena marcada. La mayoría de los registros están hechos mientras se mueven, no en situaciones planificadas.

De la Muralla China a fotos más espontáneas: mezcla de lugares icónicos y registro sin filtro.

Japón, y sobre todo Tokio, es uno de los lugares que más aparece. Se ven zonas comerciales con pantallas gigantes, cruces peatonales llenos de gente, estaciones de tren y locales gastronómicos, además de calles más chicas y rincones menos transitados. Pero el viaje no queda ahí: también hay imágenes en ciudades de China —incluida la Muralla China— y Corea del Sur, con una estética más densa y urbana, y otras en Turquía, donde aparecen postales de la catedral de Santa Sofía, junto con arquitectura más histórica y espacios abiertos.

Paradas en casas típicas y momentos más tranquilos del viaje, entre arquitectura local y lo cotidiano.

La comida atraviesa todo el recorrido. En Japón aparecen platos como sushi, ramen y distintos bowls, mientras que en otros destinos se suman opciones más callejeras y mercados. No hay producción en las fotos: son platos que van probando en el camino, muchas veces en lugares simples o al paso. Bianca también suma su mirada sobre el viaje y sobre Japón en particular: “si me conoces es muy probable que te haya hablado de japon… quiero que sepas que volví a tokyo”, escribió, dejando claro que en su caso es un regreso.

Entre plazas, templos y algo para comer: postales del recorrido entre lo urbano y lo más tradicional.

Soy Rada y Bianca: un viaje en movimiento constante

En las publicaciones se nota que no se quedan demasiado tiempo en un mismo lugar. Hay mucho cambio de ciudad, con escenas en aeropuertos, estaciones y trayectos entre un punto y otro. Alternan entre caminatas largas y transporte público, lo que marca un ritmo bastante activo. En Turquía aparecen más recorridos ligados a lo histórico, mientras que en Corea del Sur y China predominan las zonas comerciales y la vida urbana.

Calles, cruces y movimiento constante: el viaje también pasa por lo que va pasando en el día a día.

Todo el material funciona como una bitácora bastante directa del viaje de Soy Rada y su hija Bianca: dónde están, qué están haciendo y qué van encontrando en el camino. No hay un relato cerrado ni una idea de “viaje ideal”, sino una secuencia de momentos que se van acumulando a medida que avanzan.