Stephanie Demner publicó el domingo 22 de noviembre en Instagram una serie de diez fotos junto a sus hijas, Arianna y Jazmín, en la que posan con trajes de baño a juego. La modelo sumó su propio look al matchy-matchy de las nenas y lo hizo con un estampado que gana lugar en las tendencias de playa de cara al verano 2027.

Las imágenes llegaron días después después del nacimiento de la beba, la segunda hija que tuvo con el extenista Guido Pella. Desde entonces, la emprendedora comparte en sus redes los primeros días de la familia de cuatro, y esta vez eligió mostrarlos a través de la moda, con una propuesta pensada para la temporada de calor.

Stephanie Demner, Arianna y Jazmín Pella: el animal print en tres versiones

Stephanie Demner acompañó la publicación con una frase breve: "Y un día llegaron los matchy de a 3". El hilo conductor es un estampado de leopardo de manchas negras y marrones sobre un fondo rosado claro, que se repite en cada prenda con un detalle en común: las terminaciones en verde oliva de bordes, breteles y mangas.

Stephanie Demner posa con Arianna y Jazmín, las tres con trajes de baño de leopardo.

Para ella, la elección fue una bikini de corpiño triangular con breteles finos y una bombacha de tiras laterales que asoma por encima de la cintura. La combinó con un short de jean celeste de tiro bajo, desabrochado, con la pretina doblada y el ruedo desflecado, una fórmula que saca la malla de la pileta y la lleva al living. Anteojos de sol negros y el pelo suelto, con ondas suaves, completaron el conjunto.

La hija mayor, de cuatro años, llevó una enteriza de escote recto con tiras terminadas en pequeños volados verde oliva, el mismo tono de los ribetes del dos piezas materno. Sus anteojos redondos de marco blanco son la versión infantil de los de su madre y aparecen en casi todas las tomas, incluso cuando se la ve sentada en un camastro, con un espejo de agua detrás, o arrodillada en el sector bajo de una pileta.

La más chica de la familia tampoco quedó afuera: Jazmín lució un body con idéntico animal print, vivos de ese color en las mangas y el pañal blanco a la vista. En la mayoría de las imágenes aparece en brazos de su madre, frente a una puerta de vidrio con cortinas blancas, y en una de ellas se la ve recostada sobre su hermana en un sillón beige, ambas vestidas a juego.

Arianna y Stephanie, con prendas de leopardo.

Stephanie Demner y el leopardo, el estampado que vuelve en el verano 2027

Stephanie Demner apostó por un dibujo que los informes de moda internacional siguen ubicando entre los favoritos de la temporada. El leopardo pasó a funcionar como un neutro que se usa todo el año, incluso en las mallas, y en la Paraiso Miami Swim Week, realizada a fines de mayo de 2026, se mantuvo vigente junto a la serpiente, aunque ahora comparte protagonismo con la cebra y sus versiones de colores intensos.

En la Argentina, el regreso del animal print ya se había notado durante el invierno, en tapados, botas y vestidos, y ahora se traslada al guardarropa de verano. Los análisis de moda locales lo proponen en tonos neutros o desaturados y en cortes simples, como el corpiño triangular de breteles finos, la misma silueta que eligió la influencer.

La combinación con denim también responde a una tendencia: los trajes de baño que salen de la arena y se integran a la ropa de todos los días, junto a pantalones, camisas o vestidos livianos. El short desflecado de tiro bajo cumple ese rol en las fotos, donde el corpiño queda a la vista y funciona como prenda principal.

Stephanie Demner, con bikini de leopardo y short de jean, junto a sus dos hijas.

El matchy-matchy consiste en coordinar prendas, colores o estampados entre dos o más personas y, en su versión familiar, se lo conoce como mommy and me. La lectura más actual evita las copias idénticas: las revistas especializadas recomiendan repetir un mismo estampado en siluetas distintas, adaptadas a cada edad, en lugar de vestir a los chicos como una réplica en miniatura de los adultos.

Eso es lo que muestran estas fotos: el dibujo se repite, pero cada prenda responde a quien la usa, mientras los anteojos de sol y el verde oliva de las terminaciones unen los tres looks. No es la primera vez en el mes que la modelo recurre a esta fórmula: el sábado 21 de noviembre, también había mostrado otra coordinación pensada solo para las nenas. La imagen reúne a las hermanas sobre una superficie blanca acolchada, con prendas rosa pálido y frutillas rojas de puntitos blancos y hojas en gris verdoso. La descripción del posteo es breve: "Matchy matchy de hermanitas", seguida de un emoji de frutilla.

Arianna y Jazmín, con prendas rosa pálido de frutillas.

La mayor lleva remera y pollera con volado, y la beba, un body con una frutilla grande al centro y otras más chicas en los bordes. En una toma, Arianna apoya los labios en la mejilla de su hermana; en otra, le deja una mano sobre el pecho mientras la recién nacida mira hacia arriba.

Así, Stephanie Demner y sus hijas, Arianna y Jazmín, estrenaron su primer matchy-matchy en trío con un animal print que se perfila entre los estampados del verano 2027. Bikini, enteriza y body fueron las piezas de un look veraniego que la familia lució a semanas de la llegada de la beba.