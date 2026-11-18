Charo Pella, la mamá del extenista Guido Pella y suegra de Stephanie Demner, publicó en Instagram un texto titulado "La despedida", en el que describió cuál es para ella el costado más duro de su rol de abuela. El escrito llegó tras varios días junto a la familia de su hijo, que el 2 de noviembre de 2026 recibió a Jazmín, su segunda hija.

En su cuenta, la madre del exjugador de Copa Davis suele escribir sobre su vida familiar y, en especial, sobre sus nietas. Después del nacimiento de la beba, varios de sus posteos hablaron de esa llegada y de la estadía con la pareja, pero esta vez el foco estuvo puesto en el final de esa visita: el día en que tuvo que separarse de su nieta mayor y la promesa que se hizo después.

Charo Pella y la despedida de su nieta mayor

Charo Pella abrió el relato con una reflexión general: no existe un protocolo para decir adiós, ni un manual que lo explique, y tampoco la experiencia asegura un buen resultado. Según escribió, cuantas más despedidas se acumulan, más inexperta se siente una persona, y se preguntó si eso se debe a la edad o a saber con precisión lo que significa irse.

Charo, mamá del tenista Guido Pella

Luego reconstruyó la escena. Se sentaron al borde de la cama de la nena, como tantas otras veces, y le explicó que tenía que volver porque llevaba muchos días sin ir a su casa y había que trabajar. Cada argumento fue rebatido por su nieta, que en un momento se levantó, le anunció que le quería dar un regalo y se puso a buscar en una cajita.

La pequeña sacó una hoja de un block, la cortó con muchísimo cuidado y pegó sobre ella una foto con su plasticola rosa. Le explicó que el corazón grande impreso en el papel era el de su abuela y que los más chiquitos eran el suyo y el de su hermanita. Con el dedo le señaló dónde estaba ella entre los otros nenes de la imagen y le dijo: "Te lo regalo para cuando no estés y te pongas triste".

La abuela recordó que muchas veces le había dicho que nada separa a los corazones que se quieren, aunque no puedan estar juntos, y que la manera tan simple en que la nena lo entendió la estremeció. Las dos lloraron. "No fui el adulto calmo dando consuelo, fuimos esos corazones tristes", escribió sobre ese instante.

Charo Pella junto a la familia

Guido Pella y Stephanie Demner, una familia de cuatro con Jazmín

Stephanie Demner y Guido Pella le dieron la bienvenida a Jazmín el lunes 2 de noviembre. La influencer presentó a la beba en Instagram y, desde ese día, Arianna, de cuatro años, se convirtió en hermana mayor. La primogénita de la pareja es también la primera nieta de Charo Pella.

El domingo 15 publicó "Mis días con ellos", sobre las jornadas que pasó con la pareja tras el parto. Allí escribió que llegó a una familia de tres y la dejó de cuatro, y habló de una casa con flores, del llanto de la recién nacida, de la presencia de una bisabuela y de un cansancio que no se comparaba con la felicidad que vivió con ellos.

Arianna en el posteo que compartió Charo.

Así, Charo Pella, la mamá de Guido Pella y suegra de Stephanie Demner, puso en palabras lo que más le cuesta de ser abuela. Despedirse de su nieta mayor a escondidas le dejó una enseñanza que convirtió en promesa: la próxima vez que deba regresar a su casa, el adiós será cara a cara.