De Agustina Cherri y Stephanie Demner a Wanda Nara: así son los vestidores de las famosas

El vestidor dejó de ser un simple espacio de guardado para convertirse en el escenario principal donde las famosas despliegan su universo estético. A través de posteos y recorridos improvisados en las redes sociales, celebridades como Agustina Cherri, Stephanie Demner y Wanda Nara comparten cada rincón de estos sitios exclusivos. Desde el lujo absoluto con impronta internacional hasta el estilo campestre, estas habitaciones privadas funcionan como un santuario personal donde cada prenda y objeto guarda un significado único.

Wanda Nara y su exclusivo vestidor

Wanda Nara y el lujo europeo al máximo nivel

El recorrido por los vestidores más comentados arranca con el despliegue que caracteriza a Wanda Nara. La mediática mostró su lujoso vestidor, un espacio donde la sofisticación no conoce límites y cada sector se encuentra pensado al milímetro. Estantes perfectamente iluminados, organizadores de alta gama y una imponente colección de carteras de marcas internacionales forman parte de este sector exclusivo que atrae todas las miradas.

El vestidor de Wanda Nara repleto de marcas de lujo

Entre los detalles que más llamaron la atención de sus seguidores figura un especial regalo de parte de Maxi López: un set de camisetas que el ex deportista le obsequió, sumando un toque personal y deportivo que convive en armonía dentro de la selecta colección de accesorios de lujo que la empresaria atesora y exhibe con orgullo en sus plataformas.

El guiño de Maxi López en el vestidor de Wanda Nara

Stephanie Demner y el imperio del calzado en tamaño XXL

Para Stephanie Demner, el orden y la amplitud son una prioridad absoluta. La influencer transformó su vestidor en un despliegue de diseño moderno con mobiliario XXL que ocupa paredes enteras, pensado estratégicamente para albergar su gigantesca colección de calzado.

Stephanie Demner mostró su vestidor en las redes sociales

Con una iluminación sectorizada y estanterías diseñadas a medida, la empresaria armó una verdadera exhibición de zapatos, zapatillas, sandalias y botas que se roba todas las miradas. Cada par tiene su lugar asignado, demostrando que la pasión por la moda se organiza con un criterio estricto donde el blanco y los tonos neutros predominan para dar una sensación de luminosidad constante.

El refugio natural de Agustina Cherri

Agustina Cherri prioriza la calidez y el contacto con la naturaleza, una impronta que trasladó por completo a su hogar y a su vestidor de estilo campestre. La actriz optó por un diseño con muebles de madera natural y una paleta de tonos cálidos que huye de las superficies brillantes.

Agustina Cherri apostó por estilo más rústico

El espacio cuenta con una elegante escalera de apoyo que facilita el acceso a los estantes más altos y estantes con puertas de vidrio que permiten una visual limpia. Además, el sutil contraste del verde exterior que se filtra por las aberturas suma un toque de color que rompe con la uniformidad sin alejarse de su estética orgánica.

Luli Fernández: funcionalidad y estética minimalista

Con un enfoque más sobrio pero igual de impactante, Luli Fernández diseñó un vestidor XL donde prioriza la prolijidad visual y la comodidad diaria. La modelo y conductora apostó por estructuras abiertas y una estética de boutique simplificada, complementada con iluminación LED integrada que facilita la elección de la ropa en el día a día.

El vestidor moderno de Luli Fernández

Los percheros colgantes perfectamente distribuidos y los sectores específicos para blazers y accesorios demuestran que cada metro cuadrado está optimizado. Los tonos claros y la madera suave refuerzan esa atmósfera de orden y tranquilidad que caracteriza su rutina.

En definitiva, ya sea bajo la impronta sofisticada de Wanda Nara, el despliegue moderno de Stephanie Demner o la calma rústica de Agustina Cherri, estos vestidores trascienden la simple organización: cada uno se consolida como un verdadero santuario íntimo donde la moda, los recuerdos y la identidad personal conviven en perfecta armonía.