Así vivieron Susana Giménez y Marley el partido de Argentina contra Cabo Verde

Susana Giménez finalmente decidió viajar al Mundial y acompañar a la selección argentina en el triunfo frente a Cabo Verde. Si bien desde que comenzó el torneo se especulaba con la presencia de la diva en los Estados Unidos, ella decidió seguir la fase de grupos desde su casa junto a su familia. Sin embago, el partido por los 16avos de final fue la excepción y el sufrimiento del 3 a 2 en tiempo suplementario lo vivió con Marley.

Así vivió Susana Giménez el partido de la selección argentina contra Cabo Verde

Acompañada por Marley y todo el equipo de Por el Mundo Mundial (Telefe), la conductora alentó a la selección argentina contra Cabo Verde, en el Hard Rock Stadium de Miami. Para la ocasión, Susana Giménez reinterpretó la moda desde tribuna y deslumbró con su look.

El protagonista indiscutido es un denim de corte relajado y tiro medio, pero no un jean cualquiera: presenta un acabado con brillo sutil, aportando ese toque glamoroso que es su sello registrado. Lo combinó con una blusa de encaje blanco con textura y franjas color celeste, este tejido romántico suavizó el conjunto.

Susana Gimenez con mini cartera de Argentina

La pieza clave es una pequeña cartera con el estampado de la bandera argentina. Es el accesorio definitivo para la ocasión: un guiño patriótico que no pierde la elegancia, funcionando como el complemento ideal para sostener la camiseta del equipo con el número 10. ¿Accesorios? Collar de eslabones grandes en un tono dorado, que aporta estructura a la zona del cuello y contrasta maravillosamente con el blanco del encaje. Y no faltaron las gafas de sol de marco grueso.

El look de Susana es una cátedra de cómo adaptar el código de vestimenta deportivo sin renunciar a la propia esencia. Mezclar el glitter del denim con la delicadeza del encaje y cerrar el conjunto con una cartera temática es una apuesta audaz, equilibrada y, sobre todo, muy funcional.

La emoción de Marley y Susana Giménez en Argentina contra Cabo Verde

Lejos de ocultar la emoción que se vivió en el estadio, Marley también compartió en sus redes sociales algunos de los momentos más eufóricos de la jornada. Entre ellos, el festejo del gol de Lionel Messi, que abrió el marcador para la Selección. "Golazo de Leo Messi, su vigésimo en Mundiales, máximo goleador de la historia y séptimo en este Mundial de Estados Unidos. ¡En cuatro partidos ya alcanzó los siete que hizo en todo el Mundial de Qatar! ¡Genio es poco!", escribió el conductor junto al video del festejo que compartió con la diva desde la tribuna.

Susana Giménez en Argentina contra Cabo Verde

De esta manera, Susana Giménez vivió el cruce de Argentina contra Cabo Verde, por la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. Ahora, todo parece indicar que la Diva se sumará al programa de Ian Lucas y Marley, para vivir la Copa del Mundo en persona y regresar a la televisión argentina de la mejor manera posible.