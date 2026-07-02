La China Suárez mostró el nuevo tratamiento estético que se realizó en el rostro

La estadía de la China Suárez y Mauro Icardi atraviesa fuertes turbulencias. Mientras el jugador se quedó sin club, también fue vinculado con una joven llamada Ekaterina Ojeda, motivo que habría generado una crisis en la pareja. Por ello, la actriz habría abandonado la "casa de los sueños" para irse con sus hijos a su propiedad en Buenos Aires. En este contexto, buscó un momento de relax para dedicarse al cuidado personal.

Pese a asegurar que no se ha realizado intervenciones estéticas en su rostro, la joven de 34 años si se somente a diversos tratamientos para cuidar su piel y en esta ocasión decidió mostrar a cuál accedió en esta ocasión.

Así es el tratamiento que se hizo la China Suárez

Luego de meses de ser cauta en sus publicaciones en redes sociales, la China Suárez compartió en TikTok un video yendo a un centro de estética. “Acompañame a Ultherapy”, anunció. Pero antes mostró que no es la primera vez que se lo hace, ya que notó cambios en su piel: “Este fue el post inmediato del 2025 cuando me hice por primera vez Ultherapy. Es un ultrasonido no invasivo que reafirma la piel. Definitivamente mi tratamiento favorito junto con la luz pulsada”.

En las imágenes, la actriz se muestra natural y cuenta que necesita de anestesia local para el procedimiento. Pero tal como lo anunció, se olvidó de mostrar el paso a paso, sin embargo, lo catalgó como su favorito. El Ultherapy es un tratamiento de medicina estética con el que a través de la energía de ultrasonido microfocalizado se logra estimular la producción de colágeno.

Este tratamiento se enfoca en actual abajo de la superficie cutánea, lo que genera un efecto tensor progresivo que logra una firmeza del rostro, el cuello y el escote. De esta forma se logra un gran cambio en la apariencia de la piel, tal como lo mostró la China Suárez al compartir cómo tenía su rostro en 2025, cuando se lo realizó por primera vez.

La actriz aprovechó su paso por el centro de estética para mostrarle a sus seguidores una faceta más cotidiana sobre los cuidados que se hace, lejos de los rumores sobre su vida privada. Con un video, explicó por qué elige este procedimiento y aseguró para ella. De esta manera, la China Suárez volvió a utilizar sus redes sociales para compartir parte de su rutina de belleza y responder, de manera indirecta, a quienes suelen especular sobre posibles retoques estéticos. Por supuesto, no hizo mención a la crisis que atravesaría con Mauro Icardi.