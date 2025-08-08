Susana Roccasalvo se convirtió en abuela: nació Simón, el primer hijo de su hija María Belén Soro

Este viernes, Ángel de Brito sorprendió a todos en LAM al anunciar que Susana Roccasalvo acaba de convertirse en abuela. “Nació Simón, su primer nieto”, reveló el periodista, quien contó que habló en las últimas horas con la conductora para felicitarla. “Está muy feliz”, agregó.

La noticia, que la familia había mantenido en la intimidad, se dio a conocer tras el comentario del conductor, confirmando que el bebé es fruto del primer embarazo de María Belén Soro, la única hija de Roccasalvo.

La llegada de Simón tiene un significado especial para la presentadora, que en abril pasado había compartido públicamente su emoción al anunciar que sería abuela. En aquella ocasión, no pudo contener las lágrimas en pleno programa al contar que su hija estaba esperando un varón que nacería este año.

“Como compartí muchos momentos tristes y otros muy lindos con mi público, esto lo quería anunciar acá primero”, dijo en ese momento, conmovida por la noticia.

María Belén Soro, de 38 años, es actriz, trabajó como panelista y mantuvo siempre un perfil bajo en los medios, aunque se ha mostrado muy unida a su madre. En 2022 se casó con un look soñado diseñado por Laurencio Adot, el mismo modisto que vistió a Roccasalvo en ese día especial. Hoy, madre e hija celebran juntas la llegada de Simón, un regalo que la conductora asegura haber esperado con ansias: “Creo que ser abuela es recibir el regalo más lindo que la vida te puede dar”.