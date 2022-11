La ex Gran Hermano que hizo una lista de famosos que quiere asesinar

Desde el inicio de la temporada 2022 de Gran Hermano, el país no ha dejado hablar del reality, que noche tras noche se apodera del rating de los canales de aire. Con el surgimiento del formato, algunos ex participantes que formaron parte del histórico ciclo, han otorgado entrevistas a diferentes medios de comunicación, como fue el caso de Tamara Paganini, quien en las últimas horas ha causado una gran polémica por sus últimas declaraciones.

Durante su visita al programa de C5N, Argenzuela, con Jorge Rial, Tamara Paganini confesó que tenía una lista de personas que deseaba asesinar a partir de los 70 años. "Estoy más tranquila. Estoy odiando menos…", partió señalando la ex hermanita, para luego agregar: "Porque de verdad yo tenía una lista de la gente que iba a matar a los 70 años", apuntó.

Tamara lo confesó en el programa de Jorge Rial.

"Iba a llegar a los 70, porque tenés prisión domiciliaria. Es más, a vos te deseé una larga vida, para que yo te pueda matar cuando cumpliera 70", confesó Paganini, dejando atónito a Jorge Rial quién no podía creer lo que la también actriz estaba diciendo en vivo en televisión nacional.

Entre los famosos que conformaban la terrorífica lista, nombró: "Luis Ventura, vos, un par de adentro de Gran Hermano, de la producción de Gran Hermano. Incluso la psicóloga". Por otra parte, sobre la existencia del listado, Tamara afirmó que ya no sabe donde está y que a pesar de que la agresión del público despertó su "instinto asesino", con el tiempo perdonó: "Había varias personas que iba poniendo en la lista. Y después me di cuenta que de a poco empecé a tachar nombres de la lista. Eso quiere decir que comprendí, entendí, perdoné o no sé qué pasó".

La televisión, un medio que Tamara Paganini no entendía

Tamara Paganini participó en la primera edición de Gran Hermano en el 2001 por Telefe. En aquel entonces ella tenía 27 años. Su permanencia en la casa fue de 112 días y quedó de segundo lugar en la competencia, tras perder la final con Marcelo Corazza. Como premio, se llevó $39.406 mil pesos.

Tamara se llenó de odio y rencor.

"Vivía con eso, ‘en algún momento me voy a vengar’, ‘en algún momento te voy a matar a tu hijo’. Pensaba esas cosas que sabés que no las podés hacer. En algún punto eso me tranquilizaba. Yo no estaba preparada emocionalmente para seguir en un medio que no entendía y que me hizo daño desde que puse un pie en la calle. No podía", narró Tamara Paganini, recordando lo mal que la pasó apenas salió de la casa de Gran Hermano.