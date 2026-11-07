Tao y Bee, los hijos de Calu Rivero, se suman a la tendencia stripe print con dos dulces looks

Calu Rivero atraviesa una etapa de su vida marcada por la maternidad y la crianza de sus dos hijos junto a Fernando “Aíto” de la Rúa. La actriz formó una familia en Uruguay, donde nacieron Tao y Bee, quienes se llevan poco más de un año y medio de diferencia. El mayor, Tao de la Rúa Rivero, nació el 22 de febrero de 2023 y tiene tres años, mientras que Bee de la Rúa Rivero llegó al mundo el 18 de octubre de 2024, mediante un parto domiciliario, y tiene dos años.

Calu Rivero junto a sus hijos

En distintas postales de su vida cotidiana, los pequeños se convierten en protagonistas de escenas familiares que también permiten conocer sus estilos. Esta vez destacaron con dos looks infantiles que combinaron prendas amplias, estampados y colores contrastantes. Ambos conjuntos tuvieron un elemento en común: las rayas, una estampa clásica que volvió a ganar protagonismo y que se posiciona como una de las tendencias más llamativas de la temporada.

Tao y Bee se sumaron al stripe print con dos looks infantiles llenos de personalidad

Bee de la Rúa Rivero lució una blusa roja de manga larga con lunares blancos de gran tamaño, mangas ligeramente abullonadas y cuello fruncido. La combinó con un pantalón holgado de rayas verticales en tonos gris y negro, que aportó contraste al conjunto. La mezcla de estampados se convirtió en uno de los detalles más destacados de su look, al combinar los lunares de la parte superior con las líneas del pantalón.

Tao y Bee se sumaron al stripe print

Por su parte, Tao de la Rúa Rivero apostó por un conjunto de impronta más relajada. El pequeño llevó una camiseta oversize en rosa muy claro, con un corazón rojo estampado en el centro, junto a un pantalón holgado verde con rayas blancas. La combinación de colores aportó un contraste visual entre la parte superior y la inferior, mientras que las siluetas amplias acompañaron una propuesta descontracturada.. En ambos casos, el stripe print apareció en los pantalones, aunque con distintas orientaciones y combinaciones cromáticas.

Stripe print: el estampado de rayas que conquista la moda infantil

El estampado de rayas se consolidó como uno de los protagonistas de la moda infantil gracias a su combinación de inspiración retro y una estética contemporánea. La tendencia, conocida como stripe print, se renueva con propuestas que mezclan líneas de diferentes grosores y direcciones, además de una amplia variedad de colores que van desde los clásicos tonos náuticos hasta verdes, tonos tierra y tonalidades vibrantes.

Calu Rivero junto a sus hijos con atuendos Stripe Print

Una de las principales características de esta tendencia es su versatilidad, ya que permite crear conjuntos cómodos y descontracturados para acompañar las actividades cotidianas de los más chicos. Las rayas verticales, horizontales y diagonales se incorporan a diferentes siluetas y se combinan con otros estampados, como los lunares o los motivos gráficos. En los looks de Tao y Bee, los hijos de Calu Rivero, esta propuesta se hizo presente a través de pantalones amplios que aportaron movimiento y contraste, demostrando cómo una estampa clásica puede adaptarse a la moda infantil con una impronta moderna y divertida.