Teté Coustarot festejó sus 76 años con una torta dedicada a la selección argentina

Teté Coustarot vivió una tarde muy especial al celebrar sus 76 años junto a un grupo de amigos cercanos en una reunión marcada por detalles personalizados. El festejo tuvo lugar durante un tradicional té organizado por Mirtha Legrand, quien reunió a distintas figuras del mundo del espectáculo, la moda y los medios para acompañar a la periodista en esta fecha tan significativa.

Mirtha Legrand y Teté Coustarot

A través de sus redes sociales, Teté Coustarot compartió imágenes de la celebración y agradeció el gesto de la conductora: "El té de Mirtha me festejó el cumple. La torta sumamente original con mi nombre y el 10 en la gloriosa camiseta campeona", escribió junto a las fotografías, donde dejó ver algunos de los momentos más destacados del encuentro.

Así fue la torta de Teté Coustarot

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la original torta elegida para celebrar el cumpleaños de Teté Coustarot. Y es que el diseño recreaba en tres dimensiones una camiseta de la Selección Argentina apoyada sobre una base verde que simulaba el césped de una cancha de fútbol.

Así fue la torta de Teté Coustarot

La torta lucía las clásicas franjas celestes y blancas del uniforme nacional y llevaba el nombre "TETE" en el centro, mientras que en la parte superior se podían observar detalles que imitaban los escudos y terminaciones de la camiseta. Como toque especial de cumpleaños, tres velas sobresalían cerca del cuello de la prenda, simulando las tres copas del equipo albiceleste.

Los invitados que acompañaron a Teté Coustarot

La celebración en honor a Teté Coustarot reunió a varias personalidades vinculadas al mundo de la televisión, la moda y el espectáculo. Entre los presentes estuvieron Marcela Tinayre, el productor Dany Mañas, el diseñador Gino Bogani, el asesor de imagen Héctor Vidal Rivas y el periodista Alejandro Veroutis.

También participaron los empresarios Martín Cabrales y Enzo Gentile, además de Amalia Idoyaga Molina, una de las amigas más cercanas de Teté Coustarot. Todos compartieron una tarde distendida alrededor de una mesa decorada con el estilo característico de los encuentros organizados por Mirtha Legrand, donde la elegancia y la calidez fueron las grandes protagonistas.