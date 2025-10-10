Tras salir de terapia intensiva, cómo será la vida de Thiago Medina a partir de ahora

Thiago Medina dejó atrás los días más difíciles de su vida. Tras permanecer 27 días internado en terapia intensiva por un grave accidente, el joven de 22 años recibió el alta médica y comenzó una nueva etapa en la que se vuelve central la rehabilitación, el reencuentro familiar y la búsqueda de nuevos proyectos personales.

Thiago Medina

Cómo será la vida de Thiago Medina a partir de ahora

Ya instalado en la casa de Daniela Celis, con quien comparte la crianza de las gemelas Aimé y Laia, Thiago encara su recuperación bajo la supervisión de un equipo médico y kinesiólogos que lo acompañarán en este proceso. Según reveló la periodista Laura Ubfal, su recuperación será paulatina: “El hecho de poder caminar con normalidad, no levantar del todo los brazos y las secuelas del accidente lo llevarán a una rehabilitación intensa”.

Además, Ubfal confirmó que Thiago se mudará definitivamente con Daniela y sus hijas, en una decisión que refleja su compromiso familiar. “Si algo queda claro sobre este joven de 22 años es su amor por sus hijas y su rol paterno”, añadió la periodista, destacando la madurez que mostró tras el difícil episodio que atravesó.

Thiago Medina, Daniela Celis y sus hijas

Durante su internación, Thiago sorprendió a su entorno al tomar una decisión que marcará su futuro: quiere comenzar a estudiar arquitectura. “Encontró su vocación y quiere poner en marcha ese sueño muy pronto”, aseguró Ubfal sobre los nuevos planes del ex Gran Hermano, que busca enfocarse en su crecimiento personal y profesional.

Su amigo y excompañero de reality, Nacho Castañares, también habló en LAM sobre el estado actual de Thiago: “Está bien, está sin dolores. Obviamente, hay partes que le duelen, la herida de la espalda y las costillas. Pero de piernas, de cabeza y de todo lo demás, estaba impecable”. Además, contó que Medina no recuerda nada del accidente ni de las horas previas: “Fue recolectando información y le fueron contando cómo había sucedido”.

El entorno familiar de Thiago también atravesó momentos difíciles durante su internación. “Hoy nosotros, como familia, los hermanos, el padre, Dani y los amigos, la pasamos mal, así que ahora que está en casa estamos muy contentos”, relató Nacho.

Con optimismo y acompañamiento, Thiago Medina enfrenta el comienzo de una nueva vida, enfocado en su recuperación, su familia y en cumplir los sueños que el destino le dio una segunda oportunidad para alcanzar.

F.A