Valentina Cervantes sorprendió con su gran talento para el canto

Valentina Cervantes logró formar su comunidad de seguidores de más de 3 millones de seguidores, que la acompañaron en su paso por MasterChef Celebrity y siguen sus consejos fashionistas. Sin embargo, deja de lado todos sus hobbies para pasar los mejores momentos con sus hijos. Fue en una sesión de diversión con Olivia, que la influencer se grabó cantando una de las canciones favoritas de la pequeña. Los usuarios de las redes sociales quedaron sorprendidos con su gran talento y no dudaron en llenarla de comentarios halagadores.

Valentina Cervantes

Tras mostrar sus dotes culinarios, Valentina Cervantes sorprende con su canto

Valentina Cervantes se llevó los halagos de las redes sociales y fanáticos de los reality, cuando demostró su talento culinario en MasterChef Celebrity. Durante su paso por el programa, se llevó los aplausos del jurado y hasta llegó a lucir la medalla dorada, en dos ocasiones. Sin embargo, además de su don en la cocina que sus seguidores descubrieron en su paso por la competencia, la influencer demostró que también tiene manía en las artes más delicadas.

En las últimas horas, mostró su rutina de skincare y cuidado junto a su hija Olivia. Fue en ese momento que, para entretener a la pequeña, decidieron comenzar a cantar "La Perla" de Rosalía, y Valentina grabó el momento. "Nuestra canción de ducha. En otra vida, seremos cantantes", escribió con un tono bromista. Lejos de lo que esperaba, sus seguidores quedaron sorprendidos con su gran talento en el canto, y no dudaron en viralizar el video en redes sociales, dejando comentarios al respecto. Mientras sus amigos la cargaban con su estilo, su comunidad la aplaudía por su oculto talento.

Entre la cocina y la música: la influencia fashionista de Valentina Cervantes

Además de ser una de las participantes más recordadas de MasterChef Celebrity, y ahora una gran cantante de la "banda con sus hijos", Valentina Cervantes también es una de las influencers más seguidas por todos, gracias a su característica elegancia y delicadeza que impone con cada uno de sus looks. Ya sea para ir a partidos de Enzo Fernández como para eventos de gala, la joven impone la belleza de lo simple y la comodidad.

Algo que la caracteriza es su fascinación por la ropa deportiva. En todo momento, ya sea para un paseo por Londres o un día tranquilo en casa, luce short ceñidos al cuerpo, perfectos para entrenar, en composé con tops. Los colores llamativos como el rosa o el blanco son de los más elegidos por Cervantes, lo que lo convierten en una marca personal. Sin embargo, en ocasiones se la juega por un sastrero, demostrando que la elegancia también es comfy.

El estilo fashion de Valentina Cervantes

Lejos de la moda y sus talentos culinarios, Valentina Cervantes demostró que también es una cantante nata, cuando vivió un momento divertido con su hija Olivia. Las redes sociales no dudaron en halagarla y destacar el video como uno de sus favoritos. Si bien sus amigos bromearon al respecto, ella también recibió el cariño de todos sus seguidores, en un momento que era íntimo de ella y su familia.

A.E