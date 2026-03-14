Soledad Pastorutti llevó por primera vez el folclore al Lollapalooza 2026: así fue el show

Soledad Pastorutti protagonizó uno de los momentos más esperados e históricos del Lollapalooza 2026 al llevar el folclore a uno de los escenarios más convocantes del mundo. La artista nacida en Arequito irrumpió con fuerza ante una multitud que la recibió con aplausos y ovaciones, marcando un hito dentro del festival más conocido del planeta. Con tres décadas de trayectoria desde su recordada aparición en Cosquín, la cantante volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las voces más representativas de la música popular.

Soledad Pastorutti pisó fuerte el Lollapalooza 2026

Este sábado 14 de marzo, Soledad Pastorutti irrumpió en el Lollapalooza 2026 donde apostó por un espectáculo potente, cargado de identidad y emoción. La solista combinó melodías clásicas con una puesta escénica pensada para el formato de festival, logrando que miles de personas cantaran a viva voz las canciones más emblemáticas de su repertorio. Entre aplausos al compás de la música, zapateos y el característico revoleo de poncho, su presencia transformó el escenario en una verdadera celebración de la música folclórica.

Soledad Pastorutti en el Lollapalooza 2026 | Instagram

En una industria musical que, apuesta cada vez más a la diversidad de artistas y géneros, la inclusión del folclore en un festival dominado históricamente por el pop, el rock y la música electrónica marcó un momento significativo. En este marco, La Sole supo adaptarse a los sin perder la esencia que la llevó a consolidarse como una referente del género. Su voz potente y su carisma lograron conectar con un público diverso, que acompañó cada interpretación con entusiasmo. Además, su performance contó con la presencia del grupo Miranda!, marcando uno de los instantes más destacados de la tarde-noche.

Historia, tradición y una voz inigualable

El repertorio de Soledad Pastorutti en el Lollapalooza 2026 incluyó algunos de los temas más emblemáticos de su carrera. Uno de los momentos más vibrantes llegó cuando interpretó A Don Ata, la canción con la que se dio a conocer masivamente y que se convirtió en un símbolo de su carrera. Con el clásico revoleo de poncho que la caracteriza desde sus primeros años en los escenarios, desató la euforia del público presente quien también se sumó al clásico agite.

En paralelo, sus redes sociales se hicieron eco de este día inolvidable para ella. “Esto no tiene explicación... solo se siente!!! Folklore en el Lollapalooza. ¡Gracias por revolear todo lo que tenían y por hacer que este momento sea nuestro!”, escribió en su cuenta de Instagram, reflejando la emoción que vivió al protagonizar este clásico de clásicos.

Soledad Pastorutti en el Lollapalooza 2026 | Instagram

En cuanto al look elegido para la ocasión, la artista apostó por una estética moderna que mantuvo guiños a su identidad folclórica. Lució un conjunto en tonos rojo intenso compuesto por un vestido de corte asimétrico y largo fluido que se movía con fuerza al caminar sobre el recinto. Este mono dejaba ver una silueta estilizada y dinámica. Respecto al hairstyle, el peinado también llamó la atención: llevó el pelo recogido en una larga trenza alta que recorría toda su espalda.

Con una presentación que mezcló tradición, potencia vocal y una puesta contemporánea, Soledad Pastorutti volvió a demostrar por qué su nombre sigue siendo sinónimo de folclore en todo el mundo. Asimismo, con esta actuación, su legado artístico continúa creciendo incluso en los escenarios más importantes a nivel mundial; con su voz, el folclore trascendió las fronteras culturales.

NB