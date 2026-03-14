Así es la habitación de Arturo, el hijo de Jimena Barón: estilo vintage, paredes estampadas y toques coquette

Desde la llegada de Arturo al mundo, todo es alegría y momentos compartidos en familia. Es por esta razón que, Jimena Barón decidió hacer énfasis en diseñar un espacio exclusivo para su bebé, donde el descanso, el confort y la decoración van de la mano. Sus redes sociales se transformaron en una ventana donde sus más de 6,9 millones de seguidores pudieron apreciar el resultado final. La cantante creó un espacio cálido, luminoso y con una estética muy cuidada. El ambiente combina detalles coquette con toques vintage, logrando una habitación delicada, amplia, funcional y perfecta para el más chiquito de la familia.

Jimena Barón presentó la habitación de Arturo

En el video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, Jimena Barón dejó ver un rincón lleno de luz natural, donde predominan los colores claros y los materiales nobles. La habitación se destaca especialmente por sus paredes estampadas con dibujos sutiles de paisajes, pequeñas casas, árboles y animales que evocan una especie de bosque encantado. Este empapelado en tonos suaves aporta una sensación acogedora y muy infantil, ideal para un espacio pensado para descansar, jugar y crecer.

Habitación de Arturo, hijo de Jimena Barón | Instagram

Uno de los detalles más llamativos es la cómoda blanca de líneas simples y estilo minimalista que se ubica contra la pared principal. Sobre ella, la artista colocó tres cuadros en blanco y negro con fotos familiares cargadas de emoción. Las imágenes muestran momentos íntimos de pareja y de la dulce espera, aportando un toque sentimental al ambiente. A su lado, una lámpara de base dorada y pantalla clara suma un aire vintage muy elegante que armoniza con el resto de la decoración.

Otro de los sectores del cuarto está pensado para la comodidad y los momentos de descanso madre e hijo. Allí aparece un sillón amplio en tonos beige, acompañado por un almohadón en forma de luna y una manta tejida. La iluminación natural que entra por la ventana cercana realza los tonos cálidos del espacio y crea una atmósfera muy serena.

Habitación de Arturo, hijo de Jimena Barón | Instagram

Jimena Barón, una mamá entregada al confort y el cuidado

En otra de las imágenes que Jimena Barón agregó en el clip, se observa el área destinada al cuidado de Arturo Un cambiador blanco con una superficie acolchonada se encuentra junto a una canasta de fibras naturales donde se guardan pañales y accesorios. Este tipo de elementos refuerzan el estilo natural del cuarto, donde los materiales simples y los colores neutros generan una sensación de armonía y orden, alzando la tendencia en deco infantil 2026.

El espacio también incluye un cochecito ubicado cerca de la ventana. La luz que entra desde ese sector refleja el piso de madera y la alfombra clara que cubre gran parte del ambiente. Todo el conjunto transmite una estética suave y delicada, con una mezcla perfecta entre lo moderno y lo clásico que hace que el cuarto del niño resulte acogedor y muy personal.

Con cada detalle elegido cuidadosamente, Jimena Barón logró crear un refugio especial para su segundo hijo, Arturo. La habitación combina paredes estampadas, muebles de estilo vintage y pequeños toques coquette que le dan personalidad al espacio. En este nuevo hogar, el cuarto del bebé se convierte en uno de los lugares más luminosos y preferidos para una crianza llena de confort, mimos y diseño que están en línea a lo que apuestan los famosos en esta temporada 2026.

NB