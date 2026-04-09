La tierna foto de Fabián Cubero de su hija, Allegra Cubero, tras la fuerte polémica

Fabián Cubero reapareció en su red social con una tierna publicación que para muchos fue interpretado como un punto final a su reciente polémica con Nicole Neumann. La modelo estalló contra la información que brindó el periodista Nicolás Peralta, quien es amigo del exjugador y de Mica Viciconte, en SQP (América TV) sobre la internación de Allegra Cubero, lo que desató un nuevo conflicto familiar.

Fabián Cubero y Nicole Neumann, una guerra sin fin

Una vez más, Fabián Cubero y Nicole Neumann vuelven a quedar en el centro de la escena mediática. En esta ocasión, fue luego de que se conociera que Allegra, la segunda hija que tienen en común, fue internada por un problema de salud. Nicolás Peralta reveló en el ciclo de Yanina Latorre que la top model se hizo presente en la clínica en dos momentos de la tarde y que el exfutbolista fue quien permaneció junto a la adolescente.

A partir de allí, comenzaron a multiplicarse las versiones sobre cómo fue la presencia de cada uno durante la internación de Allegra. Lo cierto es que Nicole Neumann salió furiosa a responderle a Fabián Cubero y Mica Viciconte. “Todo el tiempo están viendo qué digo o qué hago para ver dónde meterse. Sanguijuelas. Acá lastiman a mis hijas, a mí me dan igual", expresó indignada en Puro Show (eltrece).

Fabián Cubero y Nicole Neumann

En medio de la polémica, Allegra Cubero decidió salir a hablar públicamente a través de sus redes sociales para respaldar a sus padres “No puedo creer que hasta con situaciones serias quieran buscar problema o inventar cualquier cosa. Tanto mamá como papá están siempre al lado mío”, aseguró la joven buscando poner paños fríos a la situación.

Por su parte, Fabián Cubero también se refirió al conflicto y defendió con firmeza a su actual pareja, Mica Viciconte, quien quedó involucrada nuevamente en esta nueva interna familiar. “No me gusta hablar mal de la madre de mis hijas, aunque a veces no me queda otra, pero tampoco me gusta que hablen mal de la madre de mi hijo, de Mica", comenzó. Y agregó en A la tarde (América TV) con lágrimas en los ojos: "Eso a mí me lastima bastante porque estamos juntos hace ocho años y ella siempre se puso al hombro la familia. Acompaña, es muy atenta, está presente con mis hijas y parece que cualquier cosita ya la culpa es de ella, que maltrata, que es mala persona".

El particular gesto de Fabián Cubero tras su nueva pelea con Nicole Neumann

Luego de este nuevo capítulo de tensión con su expareja Nicole Neumann, Fabián Cubero optó por correrse del conflicto y enfocarse en lo que considera verdaderamente importante. A través de su cuenta de Instagram, el deportista compartió una dulce imagen de Allegra junto a Luca, el hijo que tuvo con Mica Viciconte, y causó mucha ternura en sus seguidores.

Allegra y Luca Cubero

“Hermanos”, escribió el exjugador, apostando a destacar el vínculo entre los chicos por encima de las diferencias familiares. La publicación no pasó desapercibida y generó múltiples reacciones entre los usuarios, que rápidamente tomaron posición en la disputa. En la postal se los puede ver dentro de un vehículo, abrazados y sonriendo mientras miran a cámara para que Fabián Cubero capte este momento y lo guarde para siempre en su memoria.

De esta manera, la tierna foto de Fabián Cubero de su hija, Allegra Cubero, tras la fuerte polémica con su ex Nicole Neumann indicó un gesto de calma en medio del conflicto familiar. Muchas personas lo interpretaron como una forma de bajar el tono de la disputa y poner el foco en el bienestar de los chicos, priorizando la relación entre hermanos por sobre las diferencias de los adultos.