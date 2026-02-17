La tierna secuencia de Alaia, la hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister, al descrubrir el viento 

Ailén Cova volvió a llamar la atención en las redes sociales. Tras compartir sus primeras vacaciones familiares con su hija Alaia, fruto de su amor con Alexis Mac Allister, en Palma de Mallorca, la joven mostró un adorable momento protagonizado por su pequeña que causó mucha ternura.

Ailén Cova volvió a enternecer a sus seguidores al compartir una experiencia única y muy especial junto a su hija Alaia, la bebé de 4 meses que tuvo con su pareja Alexis Mac Allister. A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 150 mil seguidores, la joven mostró la reacción de su primogénita al descubrir por primera vez la sensación del viento.

En las imágenes que subió a su red social, madre e hija posan al aire libre, con el mar de fondo y a punto de anochecer. "Ráfaga de Alaia dándose cuenta que el viento puede ser calentito y dándole un ataque de risa", escribió la influencer junto a las postales donde se la puede ver muy sonriente y sosteniendo en brazos a su bebé mientras el viento despeina sus cabellos y mueve suavemente su ropa.

En la publicación, Alaia se encuentra vestida con un jardinerito de jean en tonalidad azul y un abrigo de algodón beige. Ailén Cova, por su parte, luce una musculosa tejida en color blanca, un pantalón de jean y un bolso de cuero de la reconocida firma Chanel en tono negro con correa dorada. A las pocas horas, el posteo que publicó la modelo cosechó miles de "likes" y cientos de mensajes por parte de los usuarios que siguen su contenido en la plataforma.

Lo que más llamó su atención fue lo sonriente y atenta que se mostró Alaia. En algunas fotos mira directamente a cámara con expresión curiosa, mientras que en otras se la ve relajada, disfrutando del abrazo de su mamá y observando todo su alrededor. Además, dejó ver la complicidad con su mamá y lo mucho que disfruta de estar al aire libre.

Entre los cientos de mensajes, Ailén Cova recibió una catarata de comentarios que hacían hincapié en el gran parecido de la bebé con su padre, destacando sus facciones y hasta el color de su cabello. "Es igual a su papá, bella familia", "Coloradito el cabello como el padre", "Es la cara del papá", "Es igualita a Alexis", fueron algunas de las tantas opiniones que dejaron.

De esta manera, la tierna secuencia de Alaia, la hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister, al descrubrir el viento no pasó desapercibido y cautivó a todos por completo. Sin lugar a dudas, a cuatro meses de su nacimiento, la niña ya se convirtió en protagonista indiscutida de las redes sociales junto a su mamá, quien poco a poco se va ganando el cariño de los internautas dejando atrás el mote de "tercera en discordia" entre su actual pareja y Camila Mayan, exnovia del futbolista.