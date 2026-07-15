El look romántico chic de Nicole Neumann que anticipa el sorpresivo color de la próxima temporada

Tras despedirse de Francia, Nicole Neumann se reencontró en Viena con su padre y su pareja Manu Urcera. Fiel a su estilo, la top model apostó por un diseño romántico chic que combinó elegancia y feminidad. Además, su look adelantó el color que se perfila como el favorito de la próxima temporada primavera verano.

Nicole Neumann marcó tendencia con un look romántico chic

Nicole Neumann continúa recorriendo Europa y esta vez hizo una parada muy especial en Viena. A través de su cuenta de Instagram, la empresaria cosmética contó que visitó la capital austríaca por primera vez y compartió un emotivo reencuentro con su padre. "Conociendo Viena. Reencuentro con mi papá y cumple de Manu Urcera", escribió junto a un álbum de postales que retrataron distintos momentos de la jornada entre jardines históricos y paisajes de ensueño.

Sin embargo, además del viaje familiar, hubo otro detalle que captó la atención de sus seguidores: el look que eligió para recorrer la ciudad. Fiel a su estética femenina y sofisticada, Nicole Neumann apostó por un estilo romántico chic con un vestido que combinó siluetas clásicas, detalles delicados y uno de los colores que comienza a posicionarse como protagonista de la próxima temporada.

Nicole Neumann

La prenda estrella se encuentra confeccionada en poplín premium, un tejido fresco que aporta estructura sin perder liviandad. Gracias a esta tela, el diseño logró mantener la forma del corset y el volumen de la falda, dos elementos que definieron la silueta del vestido.

Otra de las características de esta prenda es que presenta un corset con copas marcadas que realzan su figura, mientras que los breteles caídos aportan un aire romántico y desenfadado. En la espalda, el vestido que eligió Nicole Neumann incorpora ojales metálicos con un lazo regulable, un detalle que no solo permite adaptar el calce, sino que también sumaba un guiño de inspiración corsetera que está muy presente en las colecciones internacionales.

Nicole Neumann

Tal como se puede ver en las imágenes, la falda del vestido es corta, con caída amplia y vuelo, lo que reforzó el espíritu femenino del outfit. El resultado fue un look delicado, sofisticado y con un estilo alineado al romantico chic, una tendencia que recupera elementos clásicos como corsets, volúmenes, escotes suaves y tejidos livianos desde una mirada contemporánea.

Azul noche, el color que empieza a imponerse

Más allá del diseño del vestido, uno de los aspectos más llamativos fue su color. Con esta elección, Nicole Neumann dejó de lado los tradicionales tonos claros del verano europeo para apostar por el azul noche, una tonalidad profunda y elegante que estuvo asociada a los looks invernales o de noche durante mucho tiempo. Sin embargo, en la actualidad comienza a ganar protagonismo y se posiciona como uno de los predilectos en los meses más cálidos.

Nicole Neumann

Cabe destacar que el azul intenso se presenta como una alternativa sofisticada al negro. Este color conserva su elegancia, pero aporta mayor profundidad y un aire renovado, convirtiéndose en uno de los principales para las colecciones internacionales que anticipan la próxima temporada.

Para acompañar su vestido azul noche, Nicole Neumann optó por accesorios discretos que mantuvieron el protagonismo de la pieza principal. La conductora llevó una shoulder bag negra de formato compacto, ideal para un recorrido al aire libre, y unas sandalias planas de cuero en color suela con tiras finas.

De esta manera, el look romántico chic que lució Nicole Neumann en su primer día en Viena anticipa el sorpresivo color de la próxima temporada. Se trata del azul noche, una tonalidad profunda y elegante que se convirtió en la alternativa del clásico negro y que promete consolidarse como una de las grandes apuestas de la primavera verano.