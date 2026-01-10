Las fotos de Manu Urcera y Nicole Neumann junto a su hijo Cruz en Punta del Este

El verano en Punta del Este volvió a convertirse en el escenario ideal para una postal familiar protagonizada por Nicole Neumann y Manu Urcera, quienes aprovecharon una pausa en sus ajetreadas agendas laborales para disfrutar del mar y la tranquilidad de la costa uruguaya. Lejos de los eventos formales, la pareja se mostró relajada, enfocados en disfrutar de una jornada cien por ciento familiar junto a su hijo Cruz y las hijas de la modelo Indiana, Allegra y Sienna Cubero.

La postal familiar de Nicole Neumann y Manu Urcera junto a su bebé

En este equilibrio que sostiene Nicole Neumann entre exposición pública y vida privada, la top model dejó ver una faceta cotidiana que refleja el gran presente que atraviesa su familia. Mientras alterna compromisos sociales y laborales propios de la temporada, encuentra el espacio para priorizar momentos íntimos, acompañada por Manu Urcera, el bebé que tienen en común, y sus hijas adolescentes -fruto del matrimonio con Fabián Cubero-.

Nicole Neumann junto a Manu Urcera, su hijo Cruz y las adolescentes | Créditos: RS Fotos

Las imágenes los muestran caminando por la arena con un estilo fresco y natural, fiel a la impronta que caracteriza a la modelo, a las jóvenes y al clima playero. La presentadora, Allegra, Sienna y Cruz eligieron prendas claras, mientras que el automovilista e Indiana optaron por llevar prendas total black formando un contraste perfecto entre los seis integrantes. El matrimonio utilizó anteojos de sol poniéndole el sello a una actitud descontracturada, marcando una jornada a puro relax, donde el paisaje y los paseos por el exclusivo del balneario uruguayo fueron los verdaderos protagonistas.

Punta del Este volvió a ser el refugio elegido por la modelo para combinar trabajo, descanso y tiempo de calidad en familia. Allí, entre playa y caminatas, la fashionista logró armonizar su rol de figura pública con el de madre presente, una faceta que sus seguidores destacan y celebran en cada aparición.

Manu Urcera y su hijo Cruz | Créditos: RS Fotos

Nicole Neumann disfrutó junto a su familia ensamblada

Entre Nicole Neumann y el piloto de carrera se pudo ver la presencia de las hijas adolescentes de la afamada rubia. Indiana, Allegra y Sienna Cubero complementaron el paisaje integrándose perfectamente en la postal familiar mostrando complicidad total con su mamá, su hermanito y el deportista.

En este marco, las hijas mayores de Nicole se mostraron relajadas y con un look urbano y canchero, aportando una cuota juvenil y llena de espontaneidad a la escena. Sin embargo, todas las miradas también se posaron en Cruz, el más pequeño del clan, que fue llevado en brazos de su papá durante todo el paseo, reforzando la imagen de unión y cuidado.

Nicole Neumann junto a Manu Urcera, su hijo Cruz y las adolescentes | Créditos: RS Fotos

Cabe destacar que, este recorrido se dio pocos días después de un momento muy especial: la celebración de los 15 años de Allegra Cubero organizado por la modelo. Aun con un clima ventoso y un cielo gris, aprovecharon también para realizar compras, una rutina típica del verano esteño, que entrelaza la moda, los paseos y el descanso.

Nicole Neumann junto a Manu Urcera, su hijo Cruz y las adolescentes | Créditos: RS Fotos

Así, Nicole Neumann confirma el gran presente personal que atraviesa, disfrutando a pleno de su familia ensamblada. En un verano intenso lleno de trabajo, la modelo demuestra que puede superponer eventos sociales y compromisos laborales con la vida familiar, sin resignar el tiempo de calidad con su marido y sus hijos, consolidando una imagen de plenitud y rodeada de amor.

Créditos: RS Fotos

NB