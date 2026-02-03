Nicole Neumann eligió a los mejores y peores vestidos de los Grammy

La alfombra roja de los Premios Grammy volvió a convertirse en un verdadero desfile de tendencias, excesos y apuestas arriesgadas. Como cada año, los looks de las celebridades dieron que hablar en redes sociales y despertaron todo tipo de opiniones alrededor del mundo fashion, en especial la de Nicole Neumann.

Nicole Neumann

Atenta a cada detalle, Nicole Neumann siguió la gala desde sus redes y se animó a analizar los outfits más virales con su estilo inconfundible y comentarios espontáneos, además de ese tono entre fashionista y amiga que conecta de inmediato con sus seguidores.

Los mejores vestidos según Nicole Neumann

Uno de los grandes aprobados de la noche fue Bad Bunny, quien eligió un tuxedo negro clásico, elegante y minimalista. A Nicole Neumann le encantó la propuesta desde el primer momento, aunque lo que terminó de convencerla fue un detalle que no todos notaron: la espalda del saco intervenida con un acordonado tipo corset.

Los mejores vestidos de los Grammy según Nicole Neumann

También celebró el look de Justin y Hailey Bieber, una de las parejas más observadas de la gala. Ambos apostaron por el negro: él con un traje oversize de impronta relajada y ella con un vestido largo, ajustado y de escote palabra de honor. “Divinos”, resumió Nicole, destacando la armonía estética y la química entre ellos. En el caso de Miley Cyrus, la modelo valoró la coherencia con su identidad.

Los atuendos que no pasaron desapercibidos

Entre los looks que no lograron pasar su mirada crítica estuvo el de Chappell Roan, una de las figuras más disruptivas de la noche. La artista apostó por un vestido de gasa translúcida en tono burdeos, extremadamente audaz y provocador. Nicole Neumann fue directa y sin vueltas: “Un montón”, marcando el límite entre lo osado y lo excesivo.

Los peores vestidos de los Grammy según Nicole Neumann

Distinto fue el caso de Heidi Klum, que impactó con un vestido de vinilo nude, ultra ceñido y de efecto escultura corporal. Aunque Nicole Neumann la definió como una “diosa”, no pudo evitar un comentario irónico que se volvió viral pues, se preguntó, con sarcasmo, si con un diseño tan rígido pudo sentarse durante la gala o si pasó toda la noche de pie.