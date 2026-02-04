El abrigo veraniego de granny square con el que Nicole Neumann marca tendencia

Nicole Neumann siempre está detrás de las tendencias y esta vez no fue la excepción. A través de su red social, la top model se mostró con el abrigo favorito de la temporada que es ideal para cuando desciende el sol y aparece un viento inesperado. Como era de esperarse, la postal llamó la atención de sus seguidoras y las conquistó por completo.

El abrigo artesanal y súper chic que eligió Nicole Neumann

Nicole Neumann cautivó a todos con un look relajado, bohemio y cargado de personalidad. La modelo apostó por una combinación que mezcla comodidad, diseño artesanal y moda consciente, con una prenda que se robó todas las miradas. A través de sus historias de Instagram, donde reúne más de dos millones de seguidores, se mostró con el ítem en cuestión y recibió una lluvia de "likes".

En la imagen se la puede ver posando con el protagonista de su outfit: un abrigo de crochet tejido en técnica granny square. Este diseño se caracteriza por sus clásicos cuadrados multicolor que remiten al tejido a mano y al espíritu vintage. La pieza que eligió Nicole Neumann lleva precisamente flores geométricas en tonos vibrantes como celeste, fucsia, amarillo y naranja, que se destacan por su base clara. La pieza, sin dudas, transmite calidez, creatividad y un guiño nostálgico que recuerda a las abuelas que solían tejer en sus tiempos libres.

Nicole Neumann

Para acompañar el abrigo granny square, Nicole Neumann eligió una blusa en tono azul gastado, de caída suave y textura liviana, y un pantalón holgado en color rosa empolvado, con detalles de encaje en los ruedos. Esta elección refuerza la estética boho chic que suele estar presente en su armario. Ambas prendas son delicadas y contrastan con el estilo rústico del crochet, formando así un outfit audaz que sólo la conductora sabe llevarlo.

Su accesorio también juega un rol clave en su estilismo: collar de perlas en tono amarillo vibrante, que brinda aún más color a la propuesta fashionista. Como calzado, Nikita optó por sandalias blancas de diseño simple y suela baja, manteniendo la comodidad como prioridad.

Por otro lado, su beauty look estuvo compuesto por un peinado suelto, con ondas naturales, y un maquillaje sutil. En la postal, Nicole Neumann se muestra sentada en una hamaca de red rodeada de un espacio verde que la conecta con la naturaleza y el aire libre.

Que es el granny square, la tendencia que volvió con todo este 2026

El estilo granny square fue un ícono del crochet de los años 70 que regresó con fuerza en las últimas temporadas y se consolida como una de las grandes tendencias este 2026. El mismo posee una de las técnicas clásicas del tejido y se destaca por sus pequeños cuadrados que son hechos a mano. Cada uno de ellos se unen entre sí para formar prendas más grandes como abrigos, sweaters, chalecos o incluso accesorios. Su origen está ligado a lo artesanal y a lo hogareño, pero este año volvió completamente renovado.

Nicole Neumann

Este diseño se impone ahora con colores vibrantes, flores geométricas, combinaciones inesperadas y siluetas modernas que lo alejan del look “hecho en casa” para acercarlo a una estética boho chic y consciente, la cual ya fue adoptada por diseñadores y referentes de estilo como la modelo.

De esta manera, Nicole Neumann marca tendencia con el abrigo veraniego de granny square que regresó con todo y reafirma, una vez más, que no es una moda pasajera. Este ítem hecho en crochet celebra lo artesanal, auténtico y sustentable, características que definen las prendas que posee la empresaria cosmética en su guardarropa.