El tierno look de Milenka, la hija de Marley, para su viaje familiar a Tandil: volados y flores

Milenka, la hija de Marley, se convirtió en protagonista con el tierno look de su viaje familiar a Tandil, donde los volados y las flores marcaron la propuesta. La elección de prendas mostró un estilo pensado para acompañar la ocasión, con detalles que aportaron encanto y practicidad en cada momento de la escapada.

Volados y flores: Milenka se robó todas las miradas en un inesperado viaje en familia

Milenka, la hija de Marley, lució un tierno look para su viaje familiar a Tandil, destacando una combinación en la que los volados y las flores fueron el centro de atención. El conjunto reflejó frescura y sencillez, adaptándose a la experiencia en familia y dejando ver cómo la moda infantil puede sumar un toque especial.

Marley y Milenka

En las últimas horas, el reconocido conductor compartió en sus redes sociales una serie de historias donde se lo podía ver disfrutando de un viaje familiar. Pero todas las miradas se las robó la pequeña de la familia, con un atuendo pensado para acompañar la salida y que rápidamente generó una ola de comentarios y reacciones.

En esta ocasión, Marley se declinó por vestir a Milenka con un body blanco de mangas largas con un estampado floral que aportó un aire romántico y unos volados en los hombros que sumaron frescura. Completó el atuendo con un pantalón corto de jean clásico, una prenda versátil que equilibró el conjunto.

Marley y Milenka en Tandil

La propuesta elegida para la segunda hija del presentador se enmarca en una tendencia que prioriza la funcionalidad en la moda infantil. Los estampados florales y los volados aportan frescura y movimiento, mientras que el pantalón asegura practicidad. Este tipo de conjuntos se destaca por su capacidad de acompañar la actividad diaria de los más pequeños.

El fin de semana familiar de Milenka, Mirko y Marley en Tandil

Marley compartió en su cuenta de Instagram imágenes de la escapada junto a sus hijos, mostrando cómo están disfrutando del fin de semana largo. Su posteo mostró una cabaña de madera rodeada de naturaleza. El lugar elegido contó con grandes ventanales, mesas para compartir y un jacuzzi en la terraza, donde cada detalle estuvo pensado para la comodidad de la familia.

Escapada familiar Marley, Mirko y Milenka

“Pero mira qué hermoso día. Estamos acá en Tandil, miren qué bonito, la vista es muy linda. Vos no conocías Tandil, es nuestra primera visita”, comentó el humorista en un video donde se lo ve con su hija en brazos. La niña se mostró con una sonrisa alegre, luciendo un look cómodo y delicado que combinó estilo y practicidad.

Durante el viaje familiar a Tandil, Marley eligió un entorno rodeado de naturaleza para compartir momentos de descanso con sus hijos. La escapada estuvo marcada por la tranquilidad del paisaje serrano y por la posibilidad de disfrutar actividades junto a Mirko y Milenka, como paseos, juegos y tiempo compartido.

El tierno look de Milenka, la hija de Marley, para su viaje familiar a Tandil con volados y flores, reflejó un estilo delicado y práctico que acompañó cada instante de la escapada. La combinación de prendas mostró cómo la moda infantil puede unir comodidad y practicidad, mientras que el viaje en familia se convirtió en una experiencia marcada por la naturaleza.

VDV