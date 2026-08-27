Tini Stoessel tomó una drástica decisión sobre su casamiento con Rodrigo de Paul: “Esto cambia las cosas”

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesan una de las etapas más importantes de su relación mientras avanzan con los preparativos de su casamiento. Sin embargo, recientemente Yanina Latorre dio a conocer una inesperada versión sobre la celebración y aseguró que la pareja habría tomado una decisión que modificaría el formato de la fiesta.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirman su boda

La información fue difundida por la panelista en su programa, donde contó que habló con una persona del entorno de Tini y que, de acuerdo con esa fuente, nunca se habría contemplado un casamiento por iglesia ni se habría hablado de un acuerdo prenupcial.

Qué dijo Yanina Latorre sobre el casamiento de Tini y Rodrigo De Paul

Yanina Latorre fue contundente al revelar la información que recibió sobre los planes de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: “Te cuento lo que me dijeron hoy de Tini. Sí, primero, la persona que hablé del entorno de Tini me dice, nunca se ha hablado de un prenupcial”, comenzó. Luego, explicó que la pareja no tendría previsto realizar una ceremonia religiosa: “Porque ellos, además, no se van a casar por iglesia. Ellos van a hacer una fiesta para coronar su amor. Eso cambia las cosas. Otra historia. Otro tipo de papeles. O sea, no es un casamiento, es una celebración del amor”, aseguró.

La periodista también dejó abierta la posibilidad de que exista una ceremonia civil: “No sé si va a haber boda civil”, señaló, antes de insistir en que la información que recibió indica que el evento será principalmente una celebración. En ese sentido, también aclaró que, según su fuente, nunca estuvo previsto dejar afuera de la fiesta a los padres de la pareja.

Cuándo sería la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Aunque Tini Stoessel y Rodrigo De Paul todavía no confirmaron oficialmente todos los detalles de la celebración, la fecha que trascendió para el esperado evento es el 19 de diciembre de 2026. En un primer momento se había mencionado el 26 de diciembre, pero con el paso de los meses esa posibilidad perdió fuerza y comenzó a instalarse la nueva fecha.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarían en diciembre

Mientras tanto, Tini Stoessel ya comenzó a mostrar parte de los preparativos. La cantante viajó a París para realizar la primera prueba de su vestido de novia y compartió con sus seguidores la emoción por comenzar a definir los detalles de la celebración. Sin embargo, en medio de esta cuenta regresiva, la versión de Yanina Latorre introduce una nueva incógnita.